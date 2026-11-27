Один человек погиб при ударе дрона в поселке под Брянском
Дрон-камикадзе вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвался в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области. При ударе погиб 51-летний мужчина, сообщил губернатор Егор Ковальчук.
Глава региона выразил соболезнования родным мужчины. «Семье будет оказана необходимая помощь»,— написал он в Telegram-канале.
В Суземке местный житель подорвался на мине, которую сбросили с беспилотника. Власти региона неоднократно сообщали о взрывных устройствах, которые ВСУ сбрасывают с дронов. Зачастую — в полях и на лесных дорогах.
Силы противовоздушной обороны и мобильно-огневые группы за прошедшие сутки сбили 157 беспилотников ВСУ над Брянской областью. С января по октябрь Минобороны в сводках об уничтожении БПЛА упоминало Брянскую область 605 раз — чаще только Белгородскую (690 раз) и Курскую (660 раз).