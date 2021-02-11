«Выбор» пал на столицу

Воронежская ГК «Выбор» возводит в Волоколамске Московской области завод объемно-блочного домостроения (ОБД) мощностью 350 тыс. кв. м в год. Это больше, чем объемы аналогичного производства компании под Воронежем, рассчитанного на 265 тыс. кв. м в год. Проект в Подмосковье планируется реализовать за два года, вложив в него 4,4 млрд руб. Эксперты полагают, что благодаря реализации этого проекта «Выбор» получит от местных властей земли под застройку собственными жилкомплексами.

О том, что ООО «Выбор-В» (на 90% принадлежит ГК «Выбор») планирует построить в Волоколамске Московской области завод ОБД, сообщила пресс-служба регионального министерства жилищной политики. По словам главы министерства Инны Федотовой, планируемая производственная мощность составит 350 тыс. кв. м в год. По данным инвестора, на заводе будут выпускать «цельные жилые комнаты с отделкой и окнами»: технология позволит возводить дома до 25 этажей со скоростью один этаж в день. Параллельно компания «ищет подходящие площадки для возведения жилых домов в Подмосковье».

Объем вложений в проект составит 4,4 млрд руб., сообщили “Ъ-Черноземье” в «Выборе». Предполагаемый срок завершения первой очереди завода — 2022 год, второй — 2023-й. «Подмосковье — второй регион по численности населения в РФ с высокими показателями социально-экономического развития. На сегодня считаем его одним из наиболее привлекательных для инвестирования в строительство жилой недвижимости», — пояснили в компании выбор площадки под производство.

«Выбор» вышел на рынок Новой Москвы еще в 2018 году в сотрудничестве с крупным местным игроком АО «Инвесттраст», возводящим два микрорайона в рамках комплексной застройки «Новые Ватутинки». Часть его корпусов возведена по технологии объемно-блочного домостроения. В результате партнерства «Выбора» с «Инвесттрастом» в Новой Москве уже построено более 62 тыс. кв. м жилья, в стадии завершения — около 68 тыс. кв. м жилья, уточнили “Ъ-Черноземье” в компании. «Уже ведется эффективная совместная работа с девелоперами Московского региона, в активной стадии разработка собственных проектов строительства», — добавили в «Выборе».

Завод «Выбор-ОБД» под Воронежем стоимостью 2 млрд руб. был запущен в мае 2015 года. Его проектная мощность составляет 265 тыс. кв. м в год. За первый год работы предприятием были сданы около 1 тыс. квартир площадью более 50 тыс. кв. м. Выпущено более 10 тыс. объемных блоков, или более 100 тыс. кубометров.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Выбор-В» зарегистрировано в Волоколамске в апреле 2019 года для производства изделий из бетона. Уставный капитал — 23,4 млн руб. По итогам 2019 года компания отчиталась о нулевой выручке и 63 тыс. руб. чистого убытка. Владельцем 90% ООО является воронежское ООО «Трансмет» Ларисы Цыбань. Госпожа Цыбань также является руководителем нескольких компаний, входящих в ГК «Выбор» Александра Цыбаня. Еще 10% в «Выбор-В» принадлежат Сергею Сорокину – гендиректору и совладельцу девелоперского ООО «БС групп» (застройщик и инвестор ЖК «Западный остров» в Красногорском районе Московской области).

По мнению главного аналитика ГК «Алор» Алексея Антонова, воронежский инвестор заходит на подмосковный рынок уже с конкретным планом действий: «Строительство завода объясняется необходимостью иметь удобную производственную площадку в непосредственной близости от основного рынка сбыта. Речь идет не о производстве отдельных стройматериалов, а о готовых блоках. Использование их позволяет существенно сократить сроки возведения жилья, а также снизить издержки в сравнении с традиционным домостроительством».

Учитывая уже анонсированную поддержку со стороны подмосковных властей через местный Центр содействия строительству, можно ожидать, что «Выбор» получит в регионе земли для возведения собственных ЖК, предполагает аналитик. «Стоимость квадрата в конечном счете может быть чуть ниже стандартных предложений, что подстегнет спрос. Более доступная цена в условиях экономической нестабильности — это то, что нужно покупателю сейчас. Соответственно, риски такого проекта минимальные», — считает господин Антонов.

Ирина Лобанова