По данным портала Право.ru, Игорь Мальчиков начал карьеру в 2004 году в должности судьи Центрального районного суда Тулы. С 2009-го по 2019-й работал судьей Тульского областного суда, также возглавлял квалификационную коллегию судей (ККС) Тульской области. В феврале 2019-го стал заместителем председателя Первого апелляционного суда общей юрисдикции в Москве. В январе 2025-го указом президента его полномочия были продлены на новый шестилетний срок.