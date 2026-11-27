Президент назначил Игоря Мальчикова председателем Липецкого областного суда
В соответствии с указом президента Владимира Путина председателем Липецкого областного суда на шестилетний срок полномочий назначен Игорь Мальчиков. Документ был опубликован на интернет-портале правовой информации 26 ноября.
По данным портала Право.ru, Игорь Мальчиков начал карьеру в 2004 году в должности судьи Центрального районного суда Тулы. С 2009-го по 2019-й работал судьей Тульского областного суда, также возглавлял квалификационную коллегию судей (ККС) Тульской области. В феврале 2019-го стал заместителем председателя Первого апелляционного суда общей юрисдикции в Москве. В январе 2025-го указом президента его полномочия были продлены на новый шестилетний срок.
О том, что Игорь Мальчиков подал заявление в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) РФ о рекомендации его кандидатом на должность председателя Липецкого облсуда, «Ъ-Черноземье» рассказал в середине сентября. ВККС рекомендовала господина Мальчикова на пост в конце того же месяца.
До середины июля Липецкий областной суд возглавлял Александр Карташов. Он занял пост председателя в ноябре 2021 года. Заявление об отставке господин Карташов подал в середине мая 2026-го, а в конце того же месяца ВККС удовлетворила его. Исполняющим обязанности председателя был назначен Андрей Долбнин.