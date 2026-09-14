Зампред московского суда претендует на пост главы Липецкого облсуда

Заместитель председателя Первого апелляционного суда общей юрисдикции в Москве Игорь Мальчиков подал заявление в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) РФ о рекомендации его кандидатом на должность председателя Липецкого областного суда. Оно будет рассмотрено 21 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

До середины июля Липецкий облсуд возглавлял Александр Карташов. Он занял пост председателя облсуда в ноябре 2021 года. Заявление об отставке господин Карташов подал в середине мая 2026-го, а в конце того же месяца ВККС удовлетворила его. Исполняющим обязанности председателя Липецкого облсуда был назначен Андрей Долбнин.

По данным портала Право.ru, Игорь Мальчиков начал карьеру в 2004 году в должности судьи Центрального райсуда Тулы. С 2009 по 2019 год работал судьей Тульского облсуда. Также возглавлял квалификационную коллегию судей Тульской области. В феврале 2019 года был назначен зампредом Первого апелляционного суда общей юрисдикции в Москве на шесть лет. В январе 2025-го указом президента РФ его полномочия были продлены на новый срок.

В конце июля «Ъ-Черноземье» также сообщал, что ВККС рекомендовала на пост председателя Белгородского областного суда Юрия Кунцевича, который работает заместителем председателя Первого Западного окружного военного суда.

Егор Якимов