Председатель Липецкого областного суда Александр Карташов ушел в отставку

В понедельник, 13 июля, состоялась почетная отставка председателя Липецкого областного суда Александра Карташова. Коллектив суда выразил господину Карташову благодарность за вклад в развитие правосудия в регионе, а тот, в свою очередь, поблагодарил коллег за конструктивную совместную работу. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Липецкий областной суд Фото: Липецкий областной суд

Александр Карташов родился в 1957 году в городе Светлограде Ставропольского края. В 1982-м окончил Саратовский юридический институт (сейчас — Саратовская государственная юридическая академия). В том же году начал работать судьей Островского городского народного суда. Затем был старшим консультантом отдела юстиции Ставропольского крайисполкома. В 1987-1995 годах занимал пост судьи, а затем председателя Промышленного райсуда Ставрополя. В 1995-2009 годах работал в Ставропольском краевом суде на должностях судьи, председателя судебной коллегии и председателя судебного состава. До назначения в Липецк в 2021 году господин Карташов два шестилетних срока проработал председателем Тверского областного суда.

О том, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила заявление Александра Карташова об отставке, «Ъ-Черноземье» сообщил в конце мая. Тем же решением ВККС рекомендовала на пост зампредседателя Липецкого облсуда Анну Ганьшину, которая работает в нем судьей с 2012 года.

Исполняющим обязанности председателя Липецкого областного суда в настоящее время назначен Андрей Долбнин.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что бывший заместитель председателя Воронежского областного суда Евгений Кучинский хочет прекратить свою отставку для предстоящего трудоустройства на работу, деятельность по которой несовместима с «отставным» статусом.

Денис Данилов