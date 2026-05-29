Председателя Липецкого областного суда отправят в отставку летом

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила заявление председателя Липецкого областного суда Александра Карташова об отставке. Он будет лишен судейских полномочий 13 июля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Фото: Липецкий областной суд

Тем же решением ВККС рекомендовала на пост зампредседателя Липецкого облсуда Анну Ганьшину, которая работает в нем судьей с 2012 года.

Александр Карташов родился в 1957 году в Светлограде Ставропольского края. В 1982 году окончил Саратовский юридический институт имени Курского (ныне — Саратовская государственная юридическая академия). В 1982-м же начал работать судьей Островского городского народного суда, в 1986–1987-м был старшим консультантом отдела юстиции Ставропольского крайисполкома. В 1987–1995 годах занимал пост судьи, а затем председателя Промышленного райсуда Ставрополя. В 1995–2009 годах работал в Ставропольском краевом суде на должностях судьи, председателя судебной коллегии, председателя судебного состава. До назначения в Липецк господин Карташов два шестилетних срока проработал председателем Тверского областного суда. Липецкий облсуд возглавляет с 2021 года.

В 2024 году Александр Карташов получил рекомендацию ВККС на пост председателя Пятого кассационного суда общей юрисдикции, который расположен в Пятигорске Ставропольского края.

Алина Морозова