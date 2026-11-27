Роддом Новокузнецка, где умерли десять младенцев, отремонтируют за 1 млрд рублей
Капремонт в здании не проводился с даты постройки в 1989 году
Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 имени Г.П. Курбатова опубликовала конкурс по поиску подрядчика для разработки проектно-сметной документации и выполнения капремонта корпуса акушерского стационара. Начальная цена контракта составляет 1,04 млрд руб. Заявки принимаются до 14 декабря.
Капитальный ремонт предусмотрен в один этап. Общая площадь четырехэтажного здания — 7,4 тыс. кв. м, ремонтируемой части — 5,6 тыс. кв. м. Работы запланированы в акушерских предоперационных, родовых залах, палатах интенсивной терапии, реанимационных. Подрядчику предстоит выполнить отделку стен и потолков, заменить напольное покрытие и двери на остекленные противопожарные. Также техзаданием предусмотрена замена сетей водоснабжения, электроэнергии, вентиляции и теплоснабжения.
Проектно-сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы необходимо подготовить до 28 февраля 2027 года, завершить капитальный ремонт — до 25 декабря 2027 года.
Как писал «Ъ» ранее, в новокузнецком роддоме № 1 в период с 1 по 12 января 2026 года скончались девять новорожденных детей. В феврале СКР уточнил, что в январе там умерли десять детей. Все они родились раньше срока, общий диагноз отсутствовал. Сначала медучреждение закрыли на карантин, затем его работу приостановили на 90 дней.
Следствие полагает, что смерть детей могла наступить от внутрибольничной инфекции «в результате несоблюдения руководством и врачами больницы санитарно-эпидемиологических норм».
Главврачу больницы, при которой работает роддом № 1, Виталию Хераскову было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть десяти лиц), заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей Алексею Эмиху — по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Позже в минздраве Кемеровской области заявили, что капремонт в роддоме не проводился с даты постройки в 1989 году. В августе 2025 года в медучреждении выполнялся текущий ремонт и дезинфекционные работы.