Уголовное дело возбуждено по факту гибели младенцев в роддоме Новокузнецка

По факту гибели новорожденных в Новокузнецком родильном доме №1 (Кузбасс) СУ СКР региона возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным источников «Ъ-Сибирь», в период январских праздников в этом роддоме погибли девять новорожденных. Ранее в региональных СМИ была распространена информация о том, что причиной гибели детей могла стать нехватка квалифицированного персонала.

В учреждении заявили о приостановке работы из-за карантина по ОРВИ. Глава министерства здравоохранения региона Андрей Тарасов подтвердил факт смерти новорожденных. Прокуратура совместно с Роспотребнадзором и Росздравнадзором проводят проверку исполнения учреждением требований законодательства.

Александра Стрелкова