В Петербурге задержан администратор 13 SIM-боксов для украинских мошенников

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и полицейские задержали администратора 13 SIM-боксов. Согласно оперативным данным, они использовались для мошеннических звонков с Украины. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ по Ленинградской области, передает ТАСС.

SIM-бокс — это устройство, которое управляет большим количеством SIM-карт, чтобы удаленно по каждой из них принимать и совершать звонки, отправлять и получать сообщения. SIM-бокс работает через интернет и конвертирует трафик в сигналы сотовой связи.

Сим-бокс (GSM-шлюз) — это устройство, использующее большое количество сим-карт и позволяющее удаленно (из любой точки мира) осуществлять по каждой из них входящие и исходящие звонки, а также отправку и прием СМС.

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/quote/news/article/69ef09a29a7947084b4e63af?from=copy

В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что в Санкт-Петербурге был задержан 23-летний житель Москвы. Он работал на «украинских кураторов» с мая 2026 года. Оборудование подозреваемый получал через курьеров от других участников преступной группы. Следствием установлено, что фигурант арендовал девять квартир в разных районах города, оборудованных для мошеннической деятельности. За работу мужчине платили по 100 тыс. руб. в неделю, рассказал он во время допроса.

Помимо SIM-боксов у подозреваемого изъяли ноутбук, два мобильных телефона, десять коммутаторов, десять Wi-Fi-роутеров. В отношении него возбудили уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ч. 3 ст. 274.3 УК). Позднее силовики установили, что задержанный причастен еще к шести уголовным делам, связанным с телефонным мошенничеством в разных регионах России.