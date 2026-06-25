В Петербурге задержан администратор 13 SIM-боксов для украинских мошенников
В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и полицейские задержали администратора 13 SIM-боксов. Согласно оперативным данным, они использовались для мошеннических звонков с Украины. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ по Ленинградской области, передает ТАСС.
SIM-бокс — это устройство, которое управляет большим количеством SIM-карт, чтобы удаленно по каждой из них принимать и совершать звонки, отправлять и получать сообщения. SIM-бокс работает через интернет и конвертирует трафик в сигналы сотовой связи.
Сим-бокс (GSM-шлюз) — это устройство, использующее большое количество сим-карт и позволяющее удаленно (из любой точки мира) осуществлять по каждой из них входящие и исходящие звонки, а также отправку и прием СМС.
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В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что в Санкт-Петербурге был задержан 23-летний житель Москвы. Он работал на «украинских кураторов» с мая 2026 года. Оборудование подозреваемый получал через курьеров от других участников преступной группы. Следствием установлено, что фигурант арендовал девять квартир в разных районах города, оборудованных для мошеннической деятельности. За работу мужчине платили по 100 тыс. руб. в неделю, рассказал он во время допроса.
Помимо SIM-боксов у подозреваемого изъяли ноутбук, два мобильных телефона, десять коммутаторов, десять Wi-Fi-роутеров. В отношении него возбудили уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ч. 3 ст. 274.3 УК). Позднее силовики установили, что задержанный причастен еще к шести уголовным делам, связанным с телефонным мошенничеством в разных регионах России.
Практика использования SIM-боксов для мошеннических звонков, организованных с территории Украины, является распространённой. В 2025–2026 годах правоохранители в разных регионах России неоднократно задерживали администраторов такого оборудования. Задержанные, как правило, арендуют квартиры для установки боксов, а оборудование и SIM-карты получают через курьеров. За свою работу пособники мошенников получают вознаграждение, зачастую в криптовалюте.
SIM-боксы представляют собой устройства, позволяющие объединять множество SIM-карт для массовых звонков и рассылки сообщений. Мошенники используют их для связи с россиянами с российских номеров, что затрудняет выявление источника звонков. Деятельность администраторов таких устройств квалифицируется как незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика. Помимо мошеннических звонков, SIM-боксы могут использоваться украинскими спецслужбами для организации терактов и подрывной деятельности на территории России.