С 2022 года к ответственности привлекли более 100 телефонных мошенников
Сотрудники МВД России, Белоруссии и Узбекистана с 2022 года пресекли работу нескольких мошеннических кол-центров. К уголовной ответственности привлекли более 100 аферистов. Об этом сообщил замглавы следственного департамента МВД России Данил Филиппов, передает ТАСС.
По словам господина Филиппова, ведомства стараются вычислять не только расположенную в России инфраструктуру, но и выявлять организаторов кибермошенничества за границей. В ряде случаев удалось установить примерные координаты их нахождения.
Российские силовики регулярно сообщают о ликвидации узлов связи мошеннических кол-центров и возбуждении дел против их пособников. 25 июня сотрудники ФСБ задержали администратора 13 SIM-боксов, которыми пользовались украинские аферисты. Позднее ведомство выяснило, что задержанный причастен еще к шести аналогичным уголовным делам.
Телефонное мошенничество является одним из главных видов киберпреступности в России. МВД активно предупреждает граждан о новых схемах, которые используют злоумышленники. Например, мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов или Пенсионного фонда, сообщая жертвам о взломе аккаунтов на портале «Госуслуги» или попытках оформить кредиты, чтобы убедить их перевести деньги на «безопасные счета». В некоторых случаях аферисты также используют тактику «саморазоблачения», чтобы завоевать доверие жертвы и впоследствии убедить её перевести средства.
Помимо выманивания денег, телефонные мошенники склоняют граждан к совершению преступлений, таких как поджоги военкоматов или взрывы пиротехники в отделениях банков. Эти действия часто совершаются людьми, которые уже стали жертвами мошенников или находятся в трудной жизненной ситуации, что делает их более восприимчивыми к манипуляциям. МВД заявляет, что подобные правонарушения, совершаемые по заданию телефонных мошенников, фиксируются во многих регионах России.
В борьбе с такими схемами, Госдума установила уголовную ответственность за помощь телефонным мошенникам. Также в 2025 году был подписан закон, ужесточающий борьбу с телефонным и кибермошенничеством, обязывающий сотрудников госорганов, банков и операторов связи не общаться с клиентами через зарубежные мессенджеры. С 2022 года правоохранительные органы России, Белоруссии и Узбекистана сотрудничают в пресечении деятельности мошеннических кол-центров, пытаясь выявлять организаторов кибермошенничества, находящихся за границей.