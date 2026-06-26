С 2022 года к ответственности привлекли более 100 телефонных мошенников

Сотрудники МВД России, Белоруссии и Узбекистана с 2022 года пресекли работу нескольких мошеннических кол-центров. К уголовной ответственности привлекли более 100 аферистов. Об этом сообщил замглавы следственного департамента МВД России Данил Филиппов, передает ТАСС.

По словам господина Филиппова, ведомства стараются вычислять не только расположенную в России инфраструктуру, но и выявлять организаторов кибермошенничества за границей. В ряде случаев удалось установить примерные координаты их нахождения.

Российские силовики регулярно сообщают о ликвидации узлов связи мошеннических кол-центров и возбуждении дел против их пособников. 25 июня сотрудники ФСБ задержали администратора 13 SIM-боксов, которыми пользовались украинские аферисты. Позднее ведомство выяснило, что задержанный причастен еще к шести аналогичным уголовным делам.

Никита Черненко