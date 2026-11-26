Трое россиян попросили эвакуировать их из сектора Газа
Трое граждан России запросили помощи в эвакуации из сектора Газа, сообщило представительство России при Палестинской национальной администрации.
«На данном этапе в адрес представительства продолжают поступать обращения от соотечественников с просьбой помочь им выехать из анклава. Оперативно оказываем им содействие в этом вопросе, включая получение необходимых согласований от властей Израиля и Иордании»,— уточнила пресс-секретарь представительства Юлия Овсянникова (цитата по «РИА Новости»).
Режим прекращения огня на территории сектора Газа действует с октября 2025 года. Палестинское движение «Хамас» так и не приступило к разоружению, чего требует соглашение об урегулировании конфликта. Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по анклаву, заявляя, что целями являются объекты и участники «Хамас».
23 ноября «РИА Новости» писало, что в секторе Газа погиб гражданин России Разак Абу Шейра. В анклаве он, по словам его брата, работал в местной больнице.