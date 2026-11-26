Режим прекращения огня на территории сектора Газа действует с октября 2025 года. Палестинское движение «Хамас» так и не приступило к разоружению, чего требует соглашение об урегулировании конфликта. Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по анклаву, заявляя, что целями являются объекты и участники «Хамас».