В ночь на 12 ноября Армия обороны Израиля нанесла удар по больнице «Насер». Погибли как минимум шесть человек, еще несколько десятков ранены. ЦАХАЛ утверждает, что палестинская группировка «Хамас» использовала здание для хранения оружия, проведения допросов и пыток. «Хамас» отвергает утверждение армии Израиля.