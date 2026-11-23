В секторе Газа погиб гражданин России
Одним из погибших в результате авиаудара по больнице «Насер» на юге сектора Газа был гражданин России Разак Абу Шейра, пишет «РИА Новости».
«Гражданин России Разак Абу Шейра, выпускник Воронежского медицинского университета, был на дежурстве и погиб в результате авиаудара Израиля в ночь на 12 ноября»,— сообщил агентству брат погибшего россиянина.
В ночь на 12 ноября Армия обороны Израиля нанесла удар по больнице «Насер». Погибли как минимум шесть человек, еще несколько десятков ранены. ЦАХАЛ утверждает, что палестинская группировка «Хамас» использовала здание для хранения оружия, проведения допросов и пыток. «Хамас» отвергает утверждение армии Израиля.