Биржа взяла деньгами

Чистая прибыль Московской биржи (MOEX: MOEX) по итогам второго квартала 2026 года выросла лишь на 5% год к году и составила 15,8 млрд руб. При этом доходы от денежного и срочного рынков принесли суммарно почти 10 млрд руб. Денежный рынок во втором квартале показал и вовсе рекордные объемы торгов в условиях снижения доходности депозитов. Рынок акций оказался менее доходным, чем рынок облигаций, из-за слабой рыночной конъюнктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В среду, 26 августа, Московская биржа опубликовала отчетность по МСФО за второй квартал. Согласно ей, чистая прибыль биржи за второй квартал 2026 года выросла на 5% относительно показателей второго квартала 2025 года, до 15,8 млрд руб., однако снизилась на 8% в сравнении с предыдущим кварталом, следует из данных площадки. Чистый процентный доход снизился в сравнении с предыдущим кварталом на 13%, до 11,9 млрд руб. При этом операционные расходы биржи выросли с 10,4 млрд руб. в первом квартале до 11,5 млрд руб. во втором квартале.

Большую часть дохода площадки по-прежнему составляют комиссии, на которые во втором квартале пришлось 22 млрд руб., что сопоставимо с показателями первого квартала, однако на 25% больше, чем в прошлом году.

При этом комиссии на рынке облигаций показали больший доход, чем доходы от рынка акций, и составили 2,3 млрд руб. против 2 млрд руб. на рынке долевых бумаг. С точки зрения формирования доходов такая динамика не является позитивной для биржи, учитывая, что комиссионные доходы на этих рынках различаются, указывают участники рынка. «Долговой сегмент является менее маржинальным, чем рынок долевых бумаг, так как комиссии там ниже, поэтому рост торгов облигациями лишь отчасти компенсирует снижение активности на рынке акций»,— отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвеста» Никита Бредихин. В частности, в первом квартале 2025 года, когда объем торгов акциями составил 12,3 трлн руб., комиссионные доходы достигали 3,7 млрд руб., при этом во втором квартале 2026 года, когда объем торгов облигациями составил 11,9 трлн руб., комиссионный доход составил 2,3 млрд руб.

15,8 миллиарда рублей составила чистая прибыль Московской биржи за второй квартал, по данным международной отчетности

Большая часть доходов пришлась на денежный и срочный рынки. Доходы биржи от денежного рынка увеличились на 27,3% по сравнению со вторым кварталом 2025 года и на 11,9% по сравнению с первым кварталом 2026 года — до 5,8 млрд руб. Объемы торгов на денежном рынке составили рекордные 450 трлн руб. «Рост доходов биржи от денежного рынка связан с увеличением активов компаний финансового сектора, в особенности крупных банков, которые управляют краткосрочной свободной ликвидностью через денежный рынок Мосбиржи»,— указывает инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов. При этом к денежному рынку проявляют повышенное внимание и розничные инвесторы, которые ищут альтернативные каналы инвестиций на фоне снижения доходности депозитов при снижении ключевой ставки, что привело к значительным притокам в БПИФы денежного рынка, указывает основатель Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак.

По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, по итогам полугодия фонды денежного рынка привлекли 356 млрд руб., а объем активов под их управлением составил 2,4 трлн руб.

Доходы площадки от срочного рынка, хотя и снизились на 13% по сравнению с первым кварталом, по-прежнему остаются высокими, на уровне 4,1 млрд руб., и на 52% превышают показатели второго квартала 2025 года. «Биржа предпринимает значительные усилия по повышению объемов торгов и комиссионных доходов в этом сегменте, в том числе запуская новые продукты»,— указывает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Во втором квартале 2026 года на срочном рынке запущен 21 новый фьючерсный контракт, кроме того, во втором квартале биржа начала рассчитывать четыре новых индекса на цифровые валюты и еще три индекса — на серебро, платину и палладий. «Мы планируем и далее развивать этот сегмент с помощью запуска новых продуктов и услуг, а также привлечения новых клиентов»,— заявили “Ъ” в пресс-службе Московской биржи.

Андрей Ковалев, Виталий Гайдаев