Инвестбанкиры заработали на понижении

Ужесточение денежно-кредитной политики Банком России привело к снижению объемов рыночных размещений облигаций в третьем квартале до 1,7 трлн руб. По сравнению с предыдущим кварталом показатель сократился на 23% и на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В таких условиях «Сбербанк КИБ», Альфа-банк и БГ «Регион» улучшили свои позиции в ренкинге организаторов публичных размещений. При этом, как указывают участники рынка, на вознаграждениях инвестбанков снижение объемов размещений не отразилось, так как в сложных условиях комиссионные только возрастают.