Московское «Динамо» 26 ноября принимало воронежский «Факел» в рамках последней игры группы B Пути РПЛ Кубка России. После победы «Краснодара» над «Ахматом» «огнеопасные» уже вышли в плей-офф Кубка, чего с ними в статусе клуба РПЛ ранее не происходило. Однако в случае победы с перевесом в два мяча и более воронежцы могли бы продолжить выступление в Пути РПЛ. Футбольной сенсации в этот вечер не случилось. «Факел» в динамичной игре уступил «Динамо» со счетом 1:2.