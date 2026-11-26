Воронежский «Факел» уступил московскому «Динамо» в Кубке России со счетом 1:2
Московское «Динамо» 26 ноября принимало воронежский «Факел» в рамках последней игры группы B Пути РПЛ Кубка России. После победы «Краснодара» над «Ахматом» «огнеопасные» уже вышли в плей-офф Кубка, чего с ними в статусе клуба РПЛ ранее не происходило. Однако в случае победы с перевесом в два мяча и более воронежцы могли бы продолжить выступление в Пути РПЛ. Футбольной сенсации в этот вечер не случилось. «Факел» в динамичной игре уступил «Динамо» со счетом 1:2.
«Факел» на чужом поле в начале первого тайма показал, что приехал с боевым настроем. Атаки воронежцев постепенно оттеснили хозяев к их штрафной. В итоге мяч залетел в сетку динамовцев на 14-й минуте после техничного удара Равиля Нетфуллина. Но этот гол был отменен из-за небольшого офсайда у полузащитника «огнеопасных».
Отмена этого гола не сломала «Факел», но при этом взбодрила «Динамо». Понемногу москвичи начали наращивать атакующий темп и создавать напряжение у штрафной гостей. Вратарю «огнеопасных» Игорю Обухову в конце тайма пришлось поработать, как его коллеге в начале 45-минутки. Однако первая половина закончилась при нулях на табло.
Второй тайм принес успех «бело-голубым» в первой же атаке на 46-й минуте. Антон Миранчук протащил мяч по правому полуфлангу и исполнил ювелирную подачу на дальнюю штангу, откуда Артур Гомес с лета пробил Обухова.
Если «Факел» выглядел бодрее в первой половине встречи, то во второй инициативу перехватили хозяева. Не единожды мячи могли влететь в сетку воронежцев. Стопроцентный момент, в частности, на 83-й минуте не реализовал Константин Тюкавин. После прострела Виктора Окишора форвард не попал в створ открытых ворот Обухова. Мяч вылетел в поле рикошетом от штанги.
Тем не менее «Динамо» добилось своего: на 87-й минуте Дмитрий Скопинцев разогнал атаку хозяев по левому флангу и отпасовал на Бителло, который несильно пробил в створ ворот. Мяч угодил в пятку защитника воронежцев Клейтону Сампайо, после чего полетел в противоход вратарю и проскочил мимо Обухова.
Однако «Факел» приехал в Москву не для того, чтобы принимать поражение. Молниеносно отквитали один мяч воронежцы. Максим Турищев открылся на грани офсайда, развернулся и пробил в защитника, от которого снаряд отлетел точно на Антона Ковалева. Латераль «огнеопасных» в касание расстрелял ворота Игоря Лещука.
Несмотря на нацеленность воронежцев на чужие ворота, им не хватило сил, чтобы сравнять счет и перевести игру в серию пенальти. Теперь им предстоит продолжить путь за кубком в Пути регионов.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в домашней кубковой встрече с «Динамо» в августе воронежцы уступили со счетом 0:1. Развязка в этом матче наступила на второй компенсированной минуте. После прострела в штрафную защитник «Факела» Игорь Юрганов, пытаясь прервать передачу, отправил мяч в сетку своих ворот.
В Российской премьер-лиге команды встречались недавно — 7 ноября в рамках 14-го тура РПЛ. Этот матч стал первым для Хасанби Биджиева в статусе главного тренера «огнеопасных». В дебютной игре с новым наставником воронежцы вполне могли если не выиграть, то отобрать очки у статусного соперника, который в этом сезоне борется за чемпионство. Однако плохая реализация моментов не позволила хозяевам удержать даже ничью. В итоге «Факел» проиграл со счетом 1:2.