Воронежский «Факел» дома проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:2

На вторую половину встречи «Факел» выходил с настроем побеждать. Воронежцы придавили гостей, но никак не могли придумать голевое завершение для своих атакующих действий. Болельщики «огнеопасных» ждали гола в каждой атаке. Так продолжалось до 72-й минуты, когда составы команд уравнялись. За фол на Жозуэ Казимире вторую желтую карточку получил Дарко Тодорович — футболист задел шипами носок соперника. Первую карточку Тодорович получил еще на 11-й минуте матча, но по тренерскому решению не был заменен ни в перерыве, ни в начале второй половины игры.