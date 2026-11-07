Воронежский «Факел» дома проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:2
В матче с «Динамо» воронежский «Факел» не реализовал моменты и упустил ничью
Воронежский «Факел» в 14-м туре принимал на своем стадионе московское «Динамо». Этот матч стал первым для Хасанби Биджиева в статусе главного тренера «огнеопасных». И в дебютной игре с новым наставником воронежцы вполне могли если не выиграть, то отобрать очки у статусного соперника, который в этом сезоне борется за чемпионство. Однако плохая реализация моментов не позволила хозяевам удержать даже ничью. Итоговый счет — 1:2. Матч прошел 7 ноября в присутствии 7,2 тыс. зрителей.
Гости легко разыграли дебют и на классе открыли счет уже на 3-й минуте. Бителло убежал по левому флангу под передачу и прострелил на ближний край штрафной, куда ворвался Даниил Фомин. Полузащитник принял мяч и вторым касанием с левой пробил в дальний угол. Голкипер воронежцев Игорь Обухов парировать удар не смог. «Динамо» могло забить и второй гол на 8-й минуте, но мяч после удара Дэвида Рикардо из пределов штрафной попал в крестовину с внешней стороны.
Могло показаться, что игра пройдет под диктовку столичного клуба, но все кардинально поменялось уже на 12-й минуте. Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов воспользовался ошибкой соперника, накрыл вынос от Рикардо, обработал мяч, вышел один на один с вратарем Андреем Луневым и переиграл его ударом низом.
Забитый мяч воодушевил «огнеопасных», а гости, наоборот, казались ошеломленными. «Факел» перевел игру от своих ворот и стал регулярно забираться с мячом на половину поля москвичей. «Динамо» под прессингом нередко ошибалось.
Ключевой момент встречи произошел на 42-й минуте. Игрок «Динамо» Артур Гомес наступил шипами сверху на ногу Бутте Магомедову, за что сразу получил желтую карточку. Но за три минуты до этого футболист уже был предупрежден карточкой, поэтому арбитр Матвей Заика достал красную и оставил гостей в меньшинстве еще в первом тайме.
На вторую половину встречи «Факел» выходил с настроем побеждать. Воронежцы придавили гостей, но никак не могли придумать голевое завершение для своих атакующих действий. Болельщики «огнеопасных» ждали гола в каждой атаке. Так продолжалось до 72-й минуты, когда составы команд уравнялись. За фол на Жозуэ Казимире вторую желтую карточку получил Дарко Тодорович — футболист задел шипами носок соперника. Первую карточку Тодорович получил еще на 11-й минуте матча, но по тренерскому решению не был заменен ни в перерыве, ни в начале второй половины игры.
В равных составах «Динамо» получило больше пространства, и игра перестала быть односторонней. Острые моменты создавали обе команды: у «Факела» на 74-й минуте головой опасно пробил Клейтон Сампайо, а у москвичей на 74-й минуте заставил потрудиться Обухова Бителло.
Решать игру «Факел» должен был на 78-й минуте. Проникающий пас от Бутты Магомедова прошел по центру в штрафную «Динамо», и на него откликнулся Белайди Пуси. Форвард «огнеопасных» на замахе уложил вратаря и бил с 1,5–2 метров в абсолютно пустые ворота, но не попал. Воронежские болельщики схватились за головы, этот момент они будут вспоминать еще долго.
В концовке встречи игра шла на равных, «Факел» не терял надежды сотворить сенсацию. Но вновь сработала известная футбольная поговорка. И в очередной раз «огнеопасные» пропустили уже в компенсированное время.
На первой добавленной минуте Максим Осипенко смог навесить по диагонали с правого фланга на линию вратарской, где Константин Тюкавин, находясь между двумя защитниками «Факела», смог дотянуться до мяча и головой подправить его движение в левый угол ворот. Скамейка запасных «Динамо» выбежала праздновать гол на поле.
Оставшиеся пару минут гости как могли тянули время, а хозяева осознавали, что упустили ничью.
Проиграв москвичам, «Факел» остается на последнем месте в Российской премьер-лиге. После 14 туров в активе «огнеопасных» только 6 очков при одной победе, трех ничьих и десяти поражениях. С «Динамо» воронежцы вновь сыграют еще раз — 24 ноября команды встретятся в Москве в рамках группового этапа Кубка России. А следующую игру в РПЛ «огнеопасные» проведут на выезде 21 ноября. Соперником станет «Акрон».
Игру с «Динамо» впервые за долгое время прокомментировал в своих соцсетях губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отметил, что воронежская команда «большую часть матча провела на половине поля соперника, по игре не уступила одному из лидеров чемпионата, не стушевалась перед ним, но по немыслимому стечению обстоятельств не смогла добиться положительного результата».
«"Факел" сегодня показал, что может играть на равных с любым соперником. Все — в руках (и в ногах) футболистов и руководства клуба. Ну а лучшие в стране болельщики всегда обеспечат любимой команде самую горячую поддержку!»,— заявил глава региона.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в 13-м туре РПЛ «Факел» 31 октября на выезде сыграл с казанским «Рубином». «Огнеопасных» в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера возглавлял Алексей Ребко. При сравнительно равной игре с обилием жестких контактов и небольшим количеством креатива в атаке «Рубин» смог победить с минимальным счетом, забив в неочевидной ситуации. На следующий день, 1 ноября, воронежский клуб объявил о назначении Хасанби Биджиева.