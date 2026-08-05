Воронежский «Факел» уступил «Динамо» в домашнем матче Кубка России

Воронежский «Факел» начал выступление в групповом этапе Пути РПЛ Кубка России с домашнего поражения от московского «Динамо». В матче первого тура группы B на воронежском стадионе «Факел» хозяева уступили со счетом 0:1, пропустив единственный мяч уже в компенсированное ко второму тайму время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По ходу встречи воронежцы сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности до последних минут, несмотря на опасные моменты гостей. На 22-й минуте Виктор Окишор попал в штангу, а затем на 32-й минуте Тимофей Маринкин отправил мяч туда же. «Факел» отвечал контратаками, однако ни разу не сумел попасть в ворота соперника.

Развязка наступила на второй компенсированной минуте. После прострела в штрафную защитник воронежцев Игорь Юрганов, пытаясь прервать передачу, отправил мяч в собственные ворота. Автогол стал единственным в матче и принес «Динамо» победу со счетом 1:0.

На стадионе присутствовали 7 906 зрителей.

После первого тура московский клуб набрал три очка, а «Факел» остался без набранных баллов в группе B. Следующий матч с грозненским «Ахматом» пройдет 10 августа на воронежском стадионе и начнется в 19:30 по московскому времени.

Анна Швечикова