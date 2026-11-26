По данным Rusprofile, ООО «ПСК Реновация» основано 12 октября 2021 года и зарегистрировано в Липецке. Компания работает в сфере инженерных изысканий, проектирования и строительного контроля. Генеральный директор — Алексей Протасов, назначенный на должность в сентябре 2023 года. Он же является единственным учредителем компании. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. В 2025 году выручка фирмы составила 46,1 млн руб., что на 7,6% больше, чем годом ранее (42,8 млн руб.). Чистая прибыль при этом сократилась с 2,5 млн до 66 тыс. руб., то есть практически обнулилась. С июля 2025-го компания состоит в реестре недобросовестных поставщиков.