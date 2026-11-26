Суд поддержал прокуратуру в споре с подрядчиком липецких «Ворот в Раненбург»
Летом 2024 года Чаплыгин в Липецкой области выиграл конкурс Минстроя РФ с проектом благоустройства улицы Московской и одноименного переулка. Ключевой элемент концепции — арка «Ворота в Раненбург», отсылающая к историческому названию города.
Федеральный грант на реализацию задумки составлял 70,8 млн руб. В марте 2025 года подрядчиком первого этапа работ стало ООО «ПСК Реновация», с которым заключили контракт ценой 107,8 млн руб.
Заказчик 29 августа прошлого года расторг соглашение в одностороннем порядке из-за систематического несоблюдения условий выполнения работ. В ноябре суд оштрафовал компанию на 10 млн руб. за незаконную передачу вознаграждения районному прокурору (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ).
По данным Rusprofile, ООО «ПСК Реновация» основано 12 октября 2021 года и зарегистрировано в Липецке. Компания работает в сфере инженерных изысканий, проектирования и строительного контроля. Генеральный директор — Алексей Протасов, назначенный на должность в сентябре 2023 года. Он же является единственным учредителем компании. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. В 2025 году выручка фирмы составила 46,1 млн руб., что на 7,6% больше, чем годом ранее (42,8 млн руб.). Чистая прибыль при этом сократилась с 2,5 млн до 66 тыс. руб., то есть практически обнулилась. С июля 2025-го компания состоит в реестре недобросовестных поставщиков.