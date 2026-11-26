Федор Конюхов вернулся на остров в Антарктиде для одиночных исследований
Путешественник Федор Конюхов прибыл на остров Смоленск (Ливингстон) в Антарктиде, чтобы провести второй летний сезон на одиночной исследовательской станции. Об этом сообщил журналистам сын путешественника и руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов.
Лето в Антарктиде длится с декабря по февраль. По словам Оскара Конюхова, его отец продолжит одиночное исследование и будет собирать материал для исследования темы загрязнения микропластиком вместе с Институтом океанологии им. П. П. Ширшова РАН.
«Проект реализуется в целях сохранения русскоязычной топонимики в Антарктиде и призван еще раз напомнить мировому сообществу об истории открытия Южного континента русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым»,— сказал он (цитата по ТАСС).
Федор Конюхов приступил к работе на одиночной станции 20 ноября. Сын путешественника отметил, что станция оборудована жилым модулем площадью 22 кв. м и рассчитана на рабочую ветровую нагрузку в 145 км/ч.
В прошлом году Федор Конюхов пробыл на острове в Антарктиде 111 дней. Помимо исследований по загрязнению микропластиком, он проверил регистрацию сейсмической активности Южных Шетландских островов.