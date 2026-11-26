«Либо, что не менее опасно, начинают использовать программу скрытно и в своих интересах. Но все это вы понимаете, с чем связано. В определенный момент времени наши партнеры просто уехали — и все, предприятия оставили в непростой ситуации», — отметил Владимир Путин на конференции AI Journey.