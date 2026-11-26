Путин: нельзя допустить использования ИИ против России
Нельзя допустить, чтобы технологии искусственного интеллекта использовались против интересов России, заявил президент Владимир Путин. По его словам, страна не должна попасть в ситуацию, когда извне «нажимают кнопку, и все перестает работать».
«Либо, что не менее опасно, начинают использовать программу скрытно и в своих интересах. Но все это вы понимаете, с чем связано. В определенный момент времени наши партнеры просто уехали — и все, предприятия оставили в непростой ситуации», — отметил Владимир Путин на конференции AI Journey.
Глава государства предложил поддержать развитие отечественных ИИ-моделей и призвал научные и культурные учреждения оцифровывать больше данных для обучения моделей российским ценностям. По мнению президента, если ИИ-модель обучена на чужих ценностях, то «она незаметно подсказывает эти самые ценности миллионам людей и формирует их сознание».
Владимир Путин также заявил о необходимости разработать систему государственно-частного партнерства для быстрого возведения ЦОДов. По его словам, Россия должна сама контролировать безопасность, качество и поведение суверенных ИИ-моделей.