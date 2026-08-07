Прокуратура Липецкой области требует 32 млн с подрядчика «Ворот в Раненбург»

В Арбитражный суд Липецкой области поступил иск региональной прокуратуры к комитету по управлению городским хозяйством администрации Чаплыгинского округа и местному ООО «ПСК Реновация», с которым в марте 2025 года был заключен контракт на благоустройство по концепции «Ворота в Раненбург». Сумма требований прокуратуры составляет 32,2 млн руб. Информация появилась в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «ПСК Реновация» основано 12 октября 2021 года и зарегистрировано в Липецке. Компания работает в сфере инженерных изысканий, проектирования и строительного контроля. Генеральный директор — Алексей Протасов, назначенный на должность в сентябре 2023 года. Он же является единственным учредителем компании. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. В 2025 году выручка фирмы составила 46,1 млн руб., что на 7,6% больше, чем годом ранее (42,8 млн руб.). Чистая прибыль при этом сократилась с 2,5 млн до 66 тыс. руб., то есть практически обнулилась. С июля 2025-го компания состоит в реестре недобросовестных поставщиков.

Дело относится к категории «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда». Иск пока не принят к производству, детали требований не раскрываются. По данным картотеки, вместе с ним прокуратура подала заявление о принятии обеспечительных мер.

Летом 2024 года липецкий Чаплыгин выиграл конкурс Минстроя РФ с проектом благоустройства улицы Московской и одноименного переулка. Ключевой элемент концепции — арка «Ворота в Раненбург», отсылающая к историческому названию города. Федеральный грант на реализацию задумки составлял 70,8 млн руб. В марте 2025 года подрядчиком первого этапа работ стало ООО «ПСК Реновация», с которым заключили контракт ценой 107,8 млн руб.

Заказчик 29 августа прошлого года расторг соглашение в одностороннем порядке из-за систематического несоблюдения условий выполнения работ. В ноябре суд оштрафовал компанию на 10 млн руб. за незаконную передачу вознаграждения районному прокурору (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ). В отношении гендиректора ООО «ПСК Реновация» Алексея Протасова также возбудили уголовные дела по факту приготовления к даче взятки в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ) и мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В сентябре 2025-го комитет по управлению городским хозяйством объявил новый аукцион по первому этапу работ с начальной ценой контракта 86,5 млн руб. Победителем стало рязанское ООО «Манго» Татьяны Трушиной, с которым и подписали соглашение.

В мае этого года «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в Чаплыгине выбрали подрядчика для второго этапа благоустройства. Контракт на 59,5 млн руб. заключили с липецким ООО «Инфинити групп» после того, как победитель аукциона отказался от подписания соглашения.

Денис Данилов