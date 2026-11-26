Сбер и молот
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев полдня провели между ними
26 ноября президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехали на конференцию «Сбера» по искусственному интеллекту, на полтора часа погрузились в выставку, посвященную его достижениям, увидели балетное шоу антропоморфных роботов и вышли на сцену сами. С интеллектуальными подробностями — специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.
Казалось бы, только что закончилась предыдущая конференция «Сбера» AIJ. И вот опять. Тот же Кутузовский проспект, 32, стр. 2, та же выставка в открытом режиме и закрытом режиме... То же несколькочасовое ожидание начала мероприятия...
Правда, на этот раз вместе с Владимиром Путиным в офисе «Сбера» появился Касым-Жомарт Токаев. И для начала они прошлись по выставке.
Накануне поздно вечером президенты Казахстана и России встретились в Кремле и после протокольной части осмотрели одну выставку, устроенную прямо на его территории. Это была, по информации “Ъ”, выставка скорее высокотехнологичной продукции военно-технического характера, которая, говорят, произвела впечатление на обоих собеседников.
Ну что ж, теперь их ждала еще одна выставка.
Первое, что продемонстрировали президентам,— робота Грина (разработчик делал ударение на последнем слоге — видимо, как привык, пересчитывая дивиденды стартапа) в новом теле.
— Я стал гибче и выносливее, достаю как до самой нижней, так и до верхней полки (то ли в магазине, то ли в поезде.— А. К.)...— сообщал Грин 2.0.— В моем новом теле более тридцати степеней свободы...
Да, не все тут могли похвастать тридцатью степенями свободы.
Анна Щербакова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, рассказывала, как она катается с роботами. По мотивам сказки «Царевна-лягушка», говорила она, создан номер, который был показан гостям на экране. Сначала роботы апокалиптически падали, но потом вдруг начали вставать и выполнять фигуры высшего пилотажа (Не искусственный ли интеллект поучаствовал в создании ролика?..).
Нет, пока своими глазами не увижу — не поверю.
— Для меня лед — это самое привычное и родное место,— призналась Анна Щербакова.— Я уже даже не задумываюсь, как держать балансы или переносить вес тела с одной ноги на другую... И только во время наших совместных репетиций я поняла, какую кропотливую и сложную работу проделывают инженеры, вникая в нюансы нашего сложного вида спорта, изучая технику исполнения элементов, чтобы обучить этому роботов! Я сама на коньках с трех лет, и то, с какой скоростью роботы обучаются новым сложным элементам, меня восхищает!
Всех тут все восхищало. Присутствующие были обречены восхищаться.
Гостям рассказывали, что «Голливуда, возможно, скоро не станет», а будет только искусственный интеллект и «та платформа, которая сегодня существует в США, в Китае и в Казахстане»!
Никто, конечно, не спорил. Ведь представителей Голливуда тут не было.
Казахстанский разработчик рассказывал о переводчике с казахского на русский:
— Для того, чтобы было безграничное общение и человек мог взаимодействовать на том языке, на котором ему привычно!..— рассказывал разработчик.— Мы сделали возможность в чате подписывать договора о легитимности электронной цифровой подписи, выставлять счета на оплату и получать платежи... Для бизнеса же мы сделали полноценный цифровой офис... То есть получаются верифицированные компании, которые могут оказывать поддержку, могут выставлять счета на оплату, могут отправлять документы для подписания... Это полнофункциональный цифровой офис!.. При этом для государства мы являемся именно центром уведомлений... То есть все государственные служащие, все государственные информационные системы отправляют уведомление в IT... Тем самым все население понимает, что это верифицированная коммуникация!..
Владимир Путин слушал внимательно. Он, похоже, оказался на другой планете. Пытался освоиться.
— Следующий стенд,— поясняли им,— это применение ИИ в сфере транспорта и логистики...
Стенды Казахстана все не заканчивались и выглядели все убедительней. Казалось, Казахстан уже никому не догнать, и не только России, а вообще никому.
— Уважаемые главы государств, у казахстанской делегации последний стенд! — было наконец объявлено.— Стенд в сфере финансовых технологий!.. Пожалуйста, председатель Национального банка...
Все российские участники выставки, кажется, выдохнули.
— Создали трех помощников, трех ИИ-агентов: ястреб, голубь и тигр...— рассказывал между тем глава Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов.— Ястреб придерживается более жестких кредитно-денежных позиций, голубь смотрит на баланс между развитием экономики и экономической активностью. Тигр, как самый мудрый, помогает готовить самые взвешенные решения...
Еще фигурировал филин.
— Надо было добавить к птицам ворону. Ворона очень умная,— внес лепту в разработку платформы Касым-Жомарт Токаев.
Что-то подсказывает, что теперь добавят.
Честь России защищал для начала министр просвещения Сергей Кравцов.
— Искусственный интеллект для системы образования, с одной стороны, может улучшить систему образования и сделать ее более качественной, доступной. С другой стороны, если это будет бесконтрольно, то может привести к деградации мышления детей! — воскликнул он.— И в целом системы образования! Поэтому мы идем следующим путем. В курсе информатики рассказываем детям, что есть теоретическая база искусственного интеллекта, что это модель, что искусственный интеллект — это не человек, это математическая модель, это технология... И ввели отдельный курс с 5-го по 11-й класс... Готовим учителей, потому что мы видим разрыв использования искусственного интеллекта между учителями и детьми. (То есть дети понимают в искусственном интеллекте, а также пользуются им больше учителей.— А. К.)... До конца следующего года все учителя у нас пройдут подготовку. И разрабатываем модель, свою суверенную! Вместе с Минцифры, со «Сбером», именно педагогически обоснованную, чтобы помогать традиционной системе образования и не допустить риска деградации системы образования!
Риск, впрочем, на мой взгляд, и так остается.
Выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Не уверен, что кого-то в чем-то убедил (если и была такая попытка), но заслужил от Касым-Жомарта Токаева:
— Будьте здоровы, живите богато...
Глава «Газпромнефти» Александр Дюков тоже доложил, и что-то ему самому, такое впечатление, было поначалу не очень интересно рассказывать про цифровых двойников, про динамические копии объектов...
Потому что стало в какой-то момент ясно: это не выход.
— В такой ситуации нужен цифровой двойник всей компании,— заявил он.— Теоретически это реализуемо, практически это нереализуемо... Чтобы найти оптимальное решение, нужны сотрудники, которые вооружены цифровым двойником, но мы прекрасно понимаем, что, когда появляются сотрудники, это человеческий фактор, начинается перетягивание канатов, и в результате то решение, которое мы получаем, оно не является эффективным...
Положение начинало казаться совсем уж безнадежным. Но все-таки нет:
— Решает задачу мультиагентная система. Герман Оскарович, наверное, уже рассказал о том, кто такой агент... Это большие фундаментальные модели... И вот как раз этот агент, который понимает задачу, который может размышлять, планировать работу, который делает вычисления, который умеет коммуницировать,— он заменяет наших сотрудников, создает мультиагентную систему, и в результате мультиагентные системы имеют возможность анализировать большее количество вариантов, выбирать оптимальные и делают это в короткие сроки. Если говорить о консервативной оценке того эффекта, который может получить только компания «Газпромнефть»,— это более 300 млрд рублей...
То есть Александр Дюков на самом деле был еще больше Германом Грефом, чем сам Герман Греф.
Наконец дошли и до мэра Москвы Сергея Собянина.
— Город Москва у нас абсолютный лидер и в стране,— сообщил Герман Греф,— и, я думаю, однозначно один из абсолютных лидеров в мире! Мы во всяком случае сравнивали Шэнчьжэнь как самый продвинутый китайский город и Москву... И Москва смотрится, честно сказать, даже более продвинуто, чем Шэнчьжэнь...
Заявление ко многому обязывало.
— По версии Организации Объединенных Наций, Москва по цифровым государственным услугам является городом номер один среди мировых мегаполисов,— сразу расставил все по местам Сергей Собянин.— Правда, эти измерения уже несколько лет не проводились, но мы не стояли это время... Наша главная задача и проблема — все технологии объединить на одной площадке, привязать их друг к другу, чтобы они работали как единый организм. И это, конечно, такая мегазадача. Причем мы себе не ставим задачу сделать такую напоказ какую-то маленькую историю и рассказывать, как она хорошо выглядит. (Нет, о коллегах только хорошо или никак.— А. К.) А мы обеспечиваем доступность всех 13 млн человек и 5 млн граждан, которые приезжают в наш город...
В Шэнчьжэне, между прочим, 17,5 млн человек постоянно проживающих...
— Новый вызов,— рассказывал Сергей Собянин,— это искусственный интеллект, это агенты так называемые, очень много обсуждаем эту тему, работаем над этим. В настоящее время Москва использует 960 таких агентов во всех сферах управления: в здравоохранении, в образовании, в градостроительстве, в безопасности, в транспорте, в контроле, в культуре и туризме и так далее. Чтобы объединить эти технологии, мы в свое время задумались над тем, как, собственно, это сделать, и решили это сделать на базе цифрового двойника. Цифровой двойник обеспечивает физическую инфраструктуру в первую очередь, все начиная от подземной коммуникации и заканчивая всем, что находится на земле, и характеристики этих объектов в составе 9 тыс. аналитических слоев.
Хотелось просто переспросить: сколько?.. Но ладно, и так верилось.
— Подземные коммуникации, про которые мы знаем теперь точно, где они проложены под городом, какой они мощности, кому они принадлежат, и это, конечно, облегчает развитие города, потому что то, что мы видим на земле в Москве, гораздо проще, чем то, что расположено под землей с учетом еще и метрополитена и так далее... Все невозможно сегодня охватить, просто вот сидя за столом, с бумажками, чертежами и так далее... Огромные проекты по реновации охватывают миллион жителей Москвы! Мы миллион жителей Москвы должны переселить в новые дома! Этот гигантский, самый большой проект мы должны спроектировать, построить и так далее...
И он еще долго рассказывал, как цифровые двойники будут стимулировать реновацию в Москве. Ей-богу, было увлекательно.
— Кроме того, чтобы видеть в реальном режиме времени, что происходит, в городе работают более 450 тыс. камер (опять хотелось переспросить: сколько? — А. К.), которые фиксируют дороги и, соответственно, всю территорию города... Кроме того, это позволяет мониторить и строительные площадки: мы видим, в каком состоянии площадка, какие нарушения, с какой динамикой ведется стройка... Более того, мы видим, кто приходит на эту площадку, сколько работает, из каких стран... И так далее и тому подобное... Тоже важная история с точки зрения безопасности города...
Транспорт, медицина... Система распознавания лиц...
— Угон машины стал какой-то такой уже фриковой историей,— настаивал мэр Москвы.— Краж, грабежей тоже стало просто в десятки раз меньше благодаря системе, которая распознает лица и, соответственно, занимается поиском преступников... Десятки тысяч человек, находящихся в федеральном розыске, задерживаются с помощью данной системы... Более либеральные страны запрещают систему распознавания лиц... Владимир Владимирович в свое время принял правильное решение, у нас нет запрета на распознавание лиц!
Конечно, никто же не говорит, что у нас либеральная страна.
— А когда разрисовывают красками стены?.. — обратился к Сергею Собянину со своей болью Касым-Жомарт Токаев.— Изуродовали же города... Нью-Йорк, Европу...
— Вы знаете, и в Москве их много было... А когда я первый раз приехал в Москву, видел: открывается машина, идущая впереди меня, и пепельницу с окурками выбрасывают из окна...— поделился Сергей Собянин.— Машины стояли на тротуарах... Пешеходы обходили их зигзагами... Много чего было... Но чем чище город становится, тем сами граждане более бережно к нему относятся... Ну, закон такой работает... Чем ты чище город делаешь, тем меньше мусорят... И в основном почистили...
— Но спрей вот этот... Вандализм!..— настаивал президент Казахстана.
Его успокаивали как могли.
Напоследок выслушали обращающихся на Прямую линию с Владимиром Путиным, которая будет 10 декабря.
После выставки все наконец перешли в зал, где их так ждали.
Герман Греф, выступая в начале, опять вызвал на сцену робота Грина, который за год изменил внешность, но остался тем же заводным парнем, который, если что, не подведет своих отцов-основателей. Надо было надеяться, завод не закончится.
Герман Греф анонсировал показ первого в мире шоу балетных с антропоморфными роботами (был привлечен сам Борис Эйфман), но тут выяснилось, что завод все-таки кончился: не готовы были либо те, либо другие. И Герман Греф, как потом выразился Владимир Путин, вынужден был заполнять паузу...
Однако в конце концов все образовалось, роботы на экране исполнили разнообразные волнообразные движения, потом высыпали на сцену и повторили их, если так можно выразиться, вживую. То есть было даже сальто. И это был, конечно, самый тонкий лед (не то что на выставке с участием фигуристки Анны Щербаковой). Нет, никто не упал, слава Богу. Все получилось. Все остались живы, и опять — если можно так выразиться. Да, можно.
Российский президент, тоже потом выйдя на сцену, сначала прокомментировал паузу до начала балетного шоу:
— Если в следующем году Герману Оскаровичу придется заполнять паузу, то он сам вместе со своим помощником Грином и станцует, и сальто сделает, а может, и фляк нам покажет и изобразит какие-нибудь другие более сложные элементы на акробатике...
Ну ладно, это было, так сказать, любя.
— Герман Оскарович уже сказал, что в этом году «Сберу» исполняется 185 лет,— продолжил Владимир Путин.— За почти два столетия пройден путь от сберегательных касс... Касым-Жомарт Кемелевич спросил: «Он тогда тоже “Сбером” назывался?» Я говорю: «Нет, назывался тогда сберкассами»... Вот от сберкасс прошли до нейросетей! Хотел бы пожелать вам успехов на качественно новом этапе, связанном с мощным развитием искусственного интеллекта.
Не сказать, что российский президент равнодушен к искусственному интеллекту:
— Будем стремиться к тому, чтобы внедрение искусственного интеллекта в России становилось все более массовым, охватывало все сферы экономики и жизни людей. Почему эта задача носит принципиальный характер? Почти десять лет назад — позволю себе вспомнить об этом — говорил, что, если какая-либо страна добьется лидерства в создании искусственного интеллекта, эта страна будет властелином мира!
Вот такая задача его и интересует.
— Ситуация за это время, действительно, изменилась, причем радикально. Само по себе обладание пусть даже новейшим поколением искусственного интеллекта уже не гарантирует ни технологического превосходства, ни устойчивого, долгосрочного развития...— продолжал господин Путин.— Чтобы занимать лидирующие позиции, нужно не просто создавать передовые решения. Надо максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем, перестроить под эту задачу управленческие, производственные процессы, экономику и социальную сферу. Именно в такой логике предлагаю обновить Национальную стратегию искусственного интеллекта России, рассчитанную до 2036 года, утвердить Национальный план действий в этой сфере. Прошу заняться этим вопросом наш штаб — Комиссию по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Такие же штабы, центры принятия важнейших решений мы создаем в сфере автономных систем, а также цифровых платформ...
Возможно, Герман Греф участвовал в подготовке речи Владимира Путина. Иначе как объяснить вот это все:
— Искусственный интеллект преодолевает границы цифрового мира и выходит в мир физический! До недавнего времени нейросети обучались преимущественно на информации, созданной человеком: на текстах, изображениях, программном коде. Теперь искусственный интеллект учится работать с данными, которые получает из окружающей среды — с камер, датчиков, лидаров! Разрабатываются так называемые модели мира, которые позволяют автономным системам предвидеть развитие событий, выбирать оптимальную стратегию действий даже в сложных, меняющихся условиях....
Это приводит к тому, что роботы, беспилотный транспорт перестают быть пассивными инструментами в руках человека!..
Но кое-что было точно исключительно от себя:
— Мы не должны попасть в ситуацию, которую уже проходили, когда нам нажимают кнопку и вообще все перестает работать! Либо, что не менее опасно, начинают использовать программу скрытно и в своих интересах. Все это вы понимаете, с чем связано: в определенный момент времени наши партнеры просто уехали, и все! И предприятия оставили в непростой ситуации... А мир усложняется, технологии искусственного интеллекта становятся все более и более эффективными, без них скоро жить станет невозможно! (Даже так? — А. К.) И мы никогда не должны позволить никому — и самим себе,— чтобы эти новации, новые технологии хоть когда-то и кем-то использовались против интересов нашей страны!
В развитии ИИ кроется еще одна, как выяснилось, опасность:
— В текущем году получено научное подтверждение того, что ранее интуитивно вызывало тревогу! — сообщил президент России.— Явление, известное как подсознательное обучение, показывает: через данные одна языковая модель может передавать модели с похожей архитектурой собственные особенности и предпочтения. Что, безусловно, подтверждает: если модель обучена на чужих ценностях, она незаметно «подсказывает» эти самые ценности миллионам пользователей, миллионам людей, формирует их сознание и ценностный код! Вновь подчеркну: нам надо самим определять требования к безопасности, качеству и поведению собственных фундаментальных моделей.
И вот еще что:
— Хотел бы обратиться к органам власти всех уровней, учреждениям науки, искусства, культуры: нужно обязательно наращивать оцифровку достоверных данных для обучения отечественных моделей. Это вопрос не только технологической самостоятельности страны, но и суверенитета нашего мышления, наших ценностей. Я хочу еще раз обратиться к деятелям культуры, науки, искусства в широком смысле слова: вы же всю жизнь свою тратите на эту работу, вы этим увлечены, то, что вы делаете,— достояние нашего народа! Это ваша жизнь! Ни в коем случае не позвольте никому размыть эти ценности! Вы должны тесно работать со всеми институтами и инструментами искусственного интеллекта. Повторяю еще раз: в сегодняшних условиях это очень важно. У современных технологий искусственного интеллекта нет границ! И чтобы нам сохранить свою идентичность, и более того — не просто сохранить свою идентичность, но и доказывать преимущество наших ценностных ориентиров, безусловно, нужно быть в тренде, надо работать со специалистами!
И такие специалисты у нас, как я понял, есть.
При этом в целом все было или по крайней мере выглядело очень толково.
Касым-Жомарт Токаев, выступавший после Владимира Путина, не был, быть может, так красноречив.
Но только он выступал, укрепив перед собой на стандартной подставке iPad. С него и зачитывал.