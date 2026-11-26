— Хотел бы обратиться к органам власти всех уровней, учреждениям науки, искусства, культуры: нужно обязательно наращивать оцифровку достоверных данных для обучения отечественных моделей. Это вопрос не только технологической самостоятельности страны, но и суверенитета нашего мышления, наших ценностей. Я хочу еще раз обратиться к деятелям культуры, науки, искусства в широком смысле слова: вы же всю жизнь свою тратите на эту работу, вы этим увлечены, то, что вы делаете,— достояние нашего народа! Это ваша жизнь! Ни в коем случае не позвольте никому размыть эти ценности! Вы должны тесно работать со всеми институтами и инструментами искусственного интеллекта. Повторяю еще раз: в сегодняшних условиях это очень важно. У современных технологий искусственного интеллекта нет границ! И чтобы нам сохранить свою идентичность, и более того — не просто сохранить свою идентичность, но и доказывать преимущество наших ценностных ориентиров, безусловно, нужно быть в тренде, надо работать со специалистами!