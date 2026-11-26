Путь к «Зениту»
Московское «Динамо» обыграло «Факел» в Кубке России и вышло из группы со второго места
По итогам двух заключительных матчей группового этапа FONBET Кубка России по футболу определились все пары верхней и нижней сетки play-off. «Спартак» проиграл на выезде «Оренбургу» — 0:1, тем не менее сохранил за собой первое место и вышел в 1/8 финала «Пути Российской премьер-лиги» на ЦСКА. Московское «Динамо» дома победило «Факел» — 2:1, став вторым в своей группе, и на следующей стадии встретится с «Зенитом».
Матч «Оренбурга» со «Спартаком», которые имели 10 и 13 очков соответственно, лишь теоретически мог повлиять на итоговую расстановку в группе А. Ведь южноуральцам для того, чтобы занять первое место по дополнительным показателям, нужно было разгромить столичного гранда с разницей в четыре мяча, так как ранее они проиграли ему 1:5. Но вряд ли подопечные Ильдара Ахметзянова прокручивали подобный сценарий даже в самых смелых фантазиях. К тому же их, скорее всего, вполне устраивал выход в 1/8 финала «Пути РПЛ» на «Ростов», а не на ЦСКА.
В общем, команды могли позволить себе просто поиграть в футбол и побороться разве что за призовые. «Спартак» тренировал игру в позиционном нападении, а «Оренбург» больше действовал на контратаках. При этом матч проходил практически без голевых моментов, а когда центральный защитник красно-белых Александер Джику отправил мяч в сетку, его напарник Кристофер Ву нарушил правила и лишил одноклубника гола. Гости все же создали опасную ситуацию после прострела Данила Пруцева, но Никита Массалыга из убойного положения попал точно в голкипера Александра Дегтева. Хозяева ответили ударом из-за штрафной площади Дмитрия Васильева, и спартаковский вратарь Александр Максименко тоже отметился сейвом.
Вообще градус борьбы был довольно высоким для ничего не решавшего матча, и он получился на удивление напряженным, почти как в чемпионате, когда «Оренбург» зарубился в Москве и добился ничьей.
Во втором тайме южноуральцы даже завладели преимуществом, и Станислав Поройков упустил отличный шанс открыть счет, пробив в Максименко. Но на 66-й минуте голкипер «Спартака» сам открыл перед соперником ворота. Максименко уже не впервые в нынешнем сезоне ошибся на выходе и в результате сбил с толку центрального защитника Срджана Бабича, а Ренат Голыбин воспользовался этим, перехватил нейтральный мяч и перебросил его через вратаря.
Остаток матча гости провели в атаках, однако даже при наличии Мирлинда Даку с Манфредом Угальде никак не могли вскрыть оренбургскую оборону. На 85-й минуте Даку все-таки заработал пенальти, но судья Сергей Цыганок как назначил его, так и отменил, несмотря на то что фол Васильева даже на повторах выглядел очевидным. Впрочем, у сидевшего на VAR Кирилла Левникова оказалось другое мнение. «Оренбург» выиграл 1:0 и догнал «Спартак» по очкам, уступив ему по разнице мячей в личных встречах.
В матче «Динамо» с «Факелом» вроде было побольше интриги, но тоже совсем не верилось, что отстававшие на три очка воронежцы победят в Москве с разницей более одного мяча.
Тем более что уже сам факт выхода из такой сложной группы и участия в play-off даже «Пути регионов» стал для них несомненным успехом, да и предстоящее противостояние со «Спартаком» в чемпионате куда как важнее. Хотя и для бело-голубых эта игра не представляла особого интереса после того, как «Краснодар» накануне поверг «Ахмат», обеспечив себе первое место в квартете В. Так что встречу с «Зенитом» на следующей стадии турнира оставалось принять как данность.
Правда, начали динамовцы так, будто результат их абсолютно не интересовал. И будь помастеровитее нападающий «Факела» Аксель Гнапи, один из двух моментов в дебюте он бы реализовал. А еще Станислав Магкеев мог забить на стандарте. Поэтому гол Равиля Нетфуллина на 14-й минуте вполне вытекал из логики событий, но хозяевам повезло, что капитан воронежцев очутился в минимальном офсайде. Гости и дальше, что называется, гоняли лидера Премьер-лиги, демонстрируя более высокую заряженность на победу.
Бело-голубым явно не хватало на кромке поля главного тренера Сандро Шварца, пропускавшего матч из-за дисквалификации.
Его помощник Волкан Булут как-то слишком спокойно взирал на происходящее. Ближе к перерыву москвичи все же разбегались. Опасный удар бразильца Артура Гомеса заблокировал его соотечественник из «Факела» Клейтон Сампайо, а Максим Осипенко и сам не понял, как не ударил по мячу после подачи углового, стоя перед пустыми воротами. Но хотя бы к своим воротам динамовцы уже никого не подпускали.
Второй тайм они и вовсе начали идеально — с быстрого гола на 46-й минуте. Антон Миранчук выдал мастерскую передачу на Артура Гомеса, который открылся на дальней штанге и в касание пробил под голкипером Игорем Обуховым. Теперь воронежцам уже не приходилось рассчитывать на выход в «Путь РПЛ». «Динамо» взяло игру под контроль, а Виктор Окишор мог окончательно закрыть ее, если бы не промахнулся, оставшись один на один с вратарем. Потом техника подвела Миранчука и даже Константина Тюкавина, который каким-то чудом угодил в штангу, замыкая прострел Окишора. Зато Бителло на 87-й минуте закатил мяч в сетку рикошетом от ноги Клейтона Сампайо.
Гости тут же сократили разницу усилиями Антона Ковалева и попробовали довести матч до серии пенальти, но динамовцы не отдали победу — 2:1, заняв второе место в группе с 12 очками. «Факел» с шестью баллами закончил групповой этап на третьей позиции и продолжит выступление в «Пути регионов».
Таким образом, определились все пары верхней и нижней сетки play-off Кубка России. В 1/8 финала «Пути РПЛ» «Зенит» встретится с «Динамо», «Спартак» — с ЦСКА, «Краснодар» — с «Крыльями Советов», «Ростов» — с «Оренбургом». На первом этапе 1/8 финала «Пути регионов» «Факел» сыграет с «Нижним Новгородом», «Акрон» — со «СКА-Хабаровск», «Рубин» — с «Волгой», «Балтика» — с «Волной». Эти матчи пройдут в марте следующего года.