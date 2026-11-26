Матч «Оренбурга» со «Спартаком», которые имели 10 и 13 очков соответственно, лишь теоретически мог повлиять на итоговую расстановку в группе А. Ведь южноуральцам для того, чтобы занять первое место по дополнительным показателям, нужно было разгромить столичного гранда с разницей в четыре мяча, так как ранее они проиграли ему 1:5. Но вряд ли подопечные Ильдара Ахметзянова прокручивали подобный сценарий даже в самых смелых фантазиях. К тому же их, скорее всего, вполне устраивал выход в 1/8 финала «Пути РПЛ» на «Ростов», а не на ЦСКА.