Это мировая премьера «Марии Тальони»: рукопись покойного Пьера Лакотта опубликована впервые. И таких книг у нас попросту еще не было: удивителен и ее путь к читателю, и в особенности — содержимое. Огромный манускрипт Пьера Лакотта, материалы к которому он собирал больше полувека, попал в Россию вместе с его обширной коллекцией, подаренной вдовой хореографа, балериной Гилен Тесмар петербургскому Театральному музею.