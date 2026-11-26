Вышла книга Пьера Лакотта «Мария Тальони. Королева романтического балета»
Петербургский Музей театрального и музыкального искусства при поддержке фонда «Нам нужен Дягилев» выпустил в свет книгу Пьера Лакотта «Мария Тальони. Королева романтического балета». Знаменитый французский хореограф, прославившийся реконструкцией «Сильфиды», смешал в своем произведении все жанры — от научного исследования до дамского романа.
Это мировая премьера «Марии Тальони»: рукопись покойного Пьера Лакотта опубликована впервые. И таких книг у нас попросту еще не было: удивителен и ее путь к читателю, и в особенности — содержимое. Огромный манускрипт Пьера Лакотта, материалы к которому он собирал больше полувека, попал в Россию вместе с его обширной коллекцией, подаренной вдовой хореографа, балериной Гилен Тесмар петербургскому Театральному музею.