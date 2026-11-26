Станцованный роман
Вышла книга Пьера Лакотта «Мария Тальони. Королева романтического балета»
Петербургский Музей театрального и музыкального искусства при поддержке фонда «Нам нужен Дягилев» выпустил в свет книгу Пьера Лакотта «Мария Тальони. Королева романтического балета». Знаменитый французский хореограф, прославившийся реконструкцией «Сильфиды», смешал в своем произведении все жанры — от научного исследования до дамского романа. Подробностями жизни великой балерины XIX века зачитывалась Татьяна Кузнецова.
Это мировая премьера «Марии Тальони»: рукопись покойного Пьера Лакотта опубликована впервые. И таких книг у нас попросту еще не было: удивителен и ее путь к читателю, и в особенности — содержимое. Огромный манускрипт Пьера Лакотта, материалы к которому он собирал больше полувека, попал в Россию вместе с его обширной коллекцией, подаренной вдовой хореографа, балериной Гилен Тесмар петербургскому Театральному музею (см. “Ъ” от 9 декабря 2025 года). Исполинский текст (над ним трудились четыре переводчика) казался неподъемным: хореограф-практик сочетал педантизм с балетоманской восторженностью и не мог отказаться ни от одной своей находки. Он собирал все, хоть косвенно относящееся к Тальони, и вел поиски везде: в библиотеках, архивах, на аукционах, у старых артистов, в музеях. Копировал, переписывал, фотографировал, оцифровывал. Фундаментом этого богатства стал купленный им архив самой Тальони.
Архив оказался бесценным: бесплотная Сильфида, определившая облик и суть романтического балета, отличалась практичностью и аккуратностью. Она хранила контракты, деловые письма, накладные, счета, афиши, газетные вырезки за всю карьеру, записки поклонников, титулованных и безвестных, дневники своего отца Филиппо Тальони — педагога, хореографа и ее Пигмалиона. Вдобавок написала обстоятельные мемуары, в которых быт, курьезы, жизненные драмы и светские увеселения уравнены в правах с балетными репетициями и триумфами. Страстный коллекционер Лакотт влюблен в свою героиню как в живую женщину.
Его книга, по сути, написана в соавторстве с Марией и Филиппо Тальони. Написанные ими страницы перемешаны с текстом Лакотта так плотно, что редакторам пришлось поломать головы насчет того, как разделить их голоса: язык Лакотта по-старинному точен и прозрачен. Решение получилось изящным: абзацы авторов предваряют их крошечные латинские инициалы. Страницы писем, воспоминаний, газетных статей и задокументированных пересудов выделены серым фоном. Каждое имя и событие сопровождает петитом на полях научный комментарий Ольги Федорченко, одного из лучших специалистов по балетному XIX веку; в конце 700-страничной книги — два основательных списка имен и названий.
Весь 80-летний жизненный путь Тальони, разделенный на десять глав, мы прослеживаем в подробностях год за годом. Это захватывающий роман, а скорее — готовый сериал.
Изматывающий труд, карьерный взлет, закулисные интриги, смачно прописанный парижский быт, опрометчивое замужество (в 31 год богатая балерина Мария Тальони вышла замуж за обедневшего аристократа-игрока, став графиней де Вуазье и сохранив титул до конца жизни). Страстная разделенная любовь к молодому литератору Эжену Демару, тайная беременность, роды, подкуп мужа (деньги Марии спасли его от долговой ямы, и граф признал ребенка своим). Трагическая гибель любовника в России на медвежьей охоте, близкие опасаются за рассудок Марии, но уже через три недели — дебют на сцене петербургского Большого театра в новой постановке отца, балете «Тень». И новый, «русский», роман — с князем Трубецким, прекрасным и благородным, подарившим Тальони венецианский дворец: ни много ни мало Ка-д`Оро на Большом канале. Второй ребенок, сын, уже от князя, и новая драматическая коллизия: Трубецкой влюбляется в ее собственную дочь и женится на последней. Реальная жизнь оказалась причудливее самых душещипательных «мыльных опер».
Но книга Лакотта (даже без купированных редакторами балетных либретто) — настоящий бестселлер не только для любителей романов. Для историков/практиков балетного театра тоже: ничего подобного в нашей специальной литературе нет. В балетоведческих трудах мемуары Тальони цитировались крошечными порциями, акцент делался на ее творчестве и историческом значении. А между тем признание знаменитой трудоголички в собственной лени — открытие важное, и отнюдь не для полноты психологического портрета.
Оказалось, что девочка, жившая в Париже под присмотром любящей матери, пока отец-танцовщик колесил по Европе, зарабатывая семье на жизнь, постоянно прогуливала уроки французского мэтра Кулона. И только в 17 лет, принятая по отцовской протекции в балет Штутгарта на положение примы-балерины, взялась за ум: занималась по отцовской методике по шесть часов в день. Эти классы Филиппо Тальони за пять месяцев превратили слабую некондиционную танцовщицу в уникальную балерину, изменившую и технику, и эстетику, и сам стиль европейского балетного театра. Тальони описывает их со всеми технологическими подробностями, и становится понятно, почему ни одна из балерин мира не достигла подобного совершенства.
Пьер Лакотт. Мария Тальони: Королева романтического балета.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, 2026.