Оказалось, что девочка, жившая в Париже под присмотром любящей матери, пока отец-танцовщик колесил по Европе, зарабатывая семье на жизнь, постоянно прогуливала уроки французского мэтра Кулона. И только в 17 лет, принятая по отцовской протекции в балет Штутгарта на положение примы-балерины, взялась за ум: занималась по отцовской методике по шесть часов в день. Эти классы Филиппо Тальони за пять месяцев превратили слабую некондиционную танцовщицу в уникальную балерину, изменившую и технику, и эстетику, и сам стиль европейского балетного театра. Тальони описывает их со всеми технологическими подробностями, и становится понятно, почему ни одна из балерин мира не достигла подобного совершенства.