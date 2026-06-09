Астроботы разложили карьеру тарологов

Астрологические прогнозы и гадание о судьбе на картах таро перешли ИИ. Специальные чат-боты, рассказывающие о перспективах личных отношений и дающие финансовые советы, позволяют создателям зарабатывать десятки миллионов рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Хоть к гадалке не ходи — на смену традиционным тарологам и астрологам постепенно приходят сетевые боты. Программы за считанные секунды генерируют предсказания и делают расклады на будущее. В месяц общий оборот крупнейших ботов-гадалок в Telegram может доходить до 50 млн руб. Эти цифры отражают не только запрос на знание об абстрактном будущем, но и о его финансовых параметрах. В сети тоже считают звезды, только не те, что в космосе, рассказывает генеральный директор AML-платформы «КоинКит» Виталий Горбенко:

«Владелец не тратит ни минуты на каждую транзакцию, и себестоимость услуги по сути равняется нулю. Девушки покупают Telegram-звезды, отправляют их гадательным ботам за расклады, натальные карты, персональные прогнозы и так далее. 14 мая Telegram открыл российским владельцам каналов вывод через Fragment. Схема работает предельно просто, можно условно разделить ее на четыре пункта. Пользователь покупает звезды в Telegram, отправляет их боту за расклад. Цены начинаются от 50 звезд, что примерно 85 руб. Бот копит средства 21 день, затем автоматически выводит через Fragment в TON. Дальше деньги идут по стандартному криптомаршруту. TON уходит на биржу или обменник, откуда выводится уже в рублях».

По статистике, большую часть клиентов астроботов действительно составляют женщины. Заплатить за VIP-консультацию нередко можно в пределах 10 тыс. руб. При этом самый простой расклад стоит символические 100 руб. Сервис можно сделать буквально на коленке, обращает внимание основатель ИТ-интегратора AWG и платформы гибкой занятости Skillstaff Александр Хачиян:

«Чтобы сделать такой сервис, нужен день, максимум два.

В открытом доступе есть вся информация о том, как работают тарологи, нумерологи. Дообучить его по манере общения — считанные дни. Конечно, беда пришла к тем, кто на этом зарабатывал. Психологи, работающие в онлайне, используют ИИ-ассистента, который транскрибирует то, что говорит клиент, моментально, соответственно, анализируя и давая рекомендации».

Погрешность в ответах такого бота — скорее не баг, а фича. Работают и автоматизируют процесс нейросети. Аналитика на любителя сюрпризов, иронизирует директор по развитию «АРБ Про» Роман Копосов:

«Я лично знаю несколько проектов, которые реально автоматизировали этот процесс через свои онлайн-сервисы, через Telegram-каналы. Когда есть спрос, есть предложение. С помощью ИИ можно автоматизировать любые ответы, где-то выдавая их рандомно, где-то действительно имея определенную астрологическую основу».

Предсказания бота имеют мало общего с практической астрологией, а значит, конкуренции ждать пока рано, говорит профессиональный астролог и таролог Борис Зак:

«Профессиональный астролог дает гораздо более персонифицированный ответ. Клиенты приходят не только за советом карт, но и за определенной психологической поддержкой. Те люди, которые обращаются к этим ботам, часто спрашивают: "Нравлюсь ли я Диме?", "Позвонит ли мне Петя?" и так далее. Эти вопросы задают в чатах, где есть начинающие тарологи, готовые дать ответ бесплатно, либо тарологи, которые берут за такой маленький ответ, условно, 500 руб. Для них, наверное, такие боты являются конкурентами, а для клиентов это скорее элемент развлечения, который можно автоматизировать, не списываясь напрямую с другим человеком».

Средний чек у бездушного бота низок, но программный юмор порой дорогого стоит.

Например, сегодняшним именинникам сетевой оракул рекомендует приобрести шляпу из тыквы.

Станислав Крючков