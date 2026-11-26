Экс-директору Башгосфилармонии продлили домашний арест до конца года
Кармаскалинский межрайонный суд продлил до 30 декабря домашний арест бывшему директору Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова Алмазу Саетову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Господину Саетову, задержанному в конце января, вменяют растрату бюджетных средств, выделенных на подготовку книжной ярмарки «Китап байрам», а также мероприятий, посвященных 450-летию основания Уфы. Как сообщал «Ъ-Уфа», уголовное дело в его отношении является частью расследования хищений денег, выделенных на культурные мероприятия в республике. В числе фигурантов дела — министр культуры Башкирии Амина Шафикова: она арестована до 6 декабря.
В начале ноября Верховный суд Башкирии продлил меры пресечения другим фигурантам: руководитель Дирекции культурных программ Башкирии Гульнара Юрина и директор государственного концертного зала «Башкортостан» Вильдан Яруллин останутся под домашним арестом до середины февраля.
6 декабря истекает мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора Госоркестра Башкирии Артура Назиуллина.