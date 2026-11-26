Господину Саетову, задержанному в конце января, вменяют растрату бюджетных средств, выделенных на подготовку книжной ярмарки «Китап байрам», а также мероприятий, посвященных 450-летию основания Уфы. Как сообщал «Ъ-Уфа», уголовное дело в его отношении является частью расследования хищений денег, выделенных на культурные мероприятия в республике. В числе фигурантов дела — министр культуры Башкирии Амина Шафикова: она арестована до 6 декабря.