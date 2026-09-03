Директору госоркестра Башкирии продлили домашний арест до 6 декабря

Директор Государственного академического симфонического оркестра Башкирии Артур Назиуллин останется под домашним арестом до 6 декабря. Такое решение принял Советский районный суд, сообщили «Ъ-Уфа» в его пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Государственного академического оркестра Башкирии Артур Назиуллин

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Директор Государственного академического оркестра Башкирии Артур Назиуллин

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Задержанный 29 января кларнетист Артур Назиуллин обвиняется в растрате бюджетных денег (ч. 4 ст. 160 УК РФ), выделенных госоркестру на фестиваль классической музыки «Романтика осени», который состоялся в августе 2024 года. Следствие считает завышенной сумму контракта — 7,8 млн руб. — между оркестром и Дирекцией культурных программ. Музыкант частично признает вину: ссылаясь на результаты экономической экспертизы, защита оценивает ущерб в 1,94 млн руб.

Дело в отношении господина Назиуллина является частью масштабного расследования о хищениях в бюджетной сфере Башкирии. Его фигурантами также являются директор Дирекции культурных программ Гульнара Юрина, руководитель государственного концертного зала «Башкортостан» Вильдан Яруллин, директор Башгосфилармонии Алмаз Саетов. Роль организатора преступной схемы правоохранительные органы отводят министру культуры региона Амине Шафиковой (находится в СИЗО).

Идэль Гумеров