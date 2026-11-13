Вильдан Яруллин и Гульнара Юрина до февраля останутся под домашним арестом
Верховный суд Башкирии продлил до середины февраля меры пресечения директору государственного концертного зала «Башкортостан» Вильдану Яруллину и руководителю Дирекции культурных программ Башкирии Гульнаре Юриной, обвиняемым в растрате бюджетных средств, выделенных на конкурс патриотической песни «Время героев».
Народный артист Башкирии Вильдан Яруллин был задержан в мае 2025 года, подрядчик мероприятий по линии минкульта Башкирии Гульнара Юрина — в августе того же года. По версии следствия, обвиняемые похитили часть средств для подготовки к песенному фестивалю. Уголовное дело в их отношении является частью более крупного разбирательства с участием министра культуры Башкирии Амины Шафиковой, экс-руководителя Башгосфилармонии Алмаза Саетова и директора Госкоркестра республики Артура Назиуллина.
Некоторое время господа Яруллин и Юрина пробыли в СИЗО, однако осенью стало известно, что глава Дирекции культурных программ пошла на сотрудничество со следствием. Вильдан Яруллин пробудет под домашним арестом до 23 февраля, Гульнара Юрина — до 14 февраля.