Государственный комитет Башкирии по тарифам предлагает с 1 января 2027 года увеличить тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами в зонах №2 и №3, объединяющих 30 районов на юге и севере республики, а также города Кумертау, Салават, Сибай, Стерлитамак, Агидель и Нефтекамск. В среднем повышение тарифа составит около 14%. Обе зоны обслуживает ООО «РО "Эко-сити"».