В Башкирии с 1 января увеличат тарифы на вывоз ТКО из 36 районов и городов
Государственный комитет Башкирии по тарифам предлагает с 1 января 2027 года увеличить тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами в зонах №2 и №3, объединяющих 30 районов на юге и севере республики, а также города Кумертау, Салават, Сибай, Стерлитамак, Агидель и Нефтекамск. В среднем повышение тарифа составит около 14%. Обе зоны обслуживает ООО «РО "Эко-сити"».
Установленный 19 декабря прошлого года тариф на вывоз отходов из южных районов Башкирии с 1 октября составляет 874,14 руб. за куб. м. Исходя из республиканского норматива образования отходов 1,92 куб. м в год для многоквартирных и 1,95 куб. м в год для частных домов, то годовая оплата для первых составляет 1678,35 руб., для вторых — 1704,57 руб. Месячная оплата, таким образом, составляет 139,86 и 142,05 руб. соответственно.
С 1 января тариф в зоне №2 повысится до 996,52 руб. за куб. м, а значит стоимость обращения с ТКО увеличится до 1913,32 руб. в год для многоквартирных и до 1943,21 руб. — для частных домов. В месяц — до 159,44 и 161,93 руб. соответственно.
В зоне №3 обращение с 1 куб. м отходов оценивается в 854,16 руб., а значит, плата составляет 136,67 руб. и 138,80 руб. в месяц в зависимости от типа жилья. С 1 января тариф увеличится до 973,74 руб. за куб. м, цена — до 155,80 и 158,23 руб. в месяц для разных видов домов.
Проекты решений в отношении обеих зон до 30 ноября будут проходить общественные обсуждения.