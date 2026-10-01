В 11 муниципалитетах Башкирии тарифы на вывоз ТКО выросли на 9,5%

Госкомитет Башкирии по тарифам установил новые единые тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в зоне №4, к которой относятся районы на западе республики. С 1 октября вывоз мусора будет стоить 840,34 руб. за куб. м, что на 9,5% выше, чем тариф, действовавший с начала года до конца сентября.

В зону №4 входят город Октябрьский, а также Альшеевский, Бакалинский, Белебеевский, Бижбулякский, Буздякский, Давлекановский, Ермекеевский, Туймазинский, Чекмагушевский и Шаранский районы. Территорию обслуживает региональный оператор ООО «Экология Т».

Ранее планировалось, что тарифы с 1 октября в этой части республики вырастут на 11,6%, до 856,54 руб. за куб. м, однако 25 сентября госкомтариф сократил новый размер до 840,34 руб. Учитывая нормативы накопления отходов, то жители многоквартирных домов с 1 октября будут платить 134,45 руб. в месяц с человека, а жители частных домов — 136,55 руб. в месяц с человека.

Как сообщал «Ъ-Уфа», тарифы на вывоз мусора в Уфе и северо-востоке Башкирии выросли на 15%.

Идэль Гумеров