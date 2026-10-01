В Уфе тарифы на вывоз мусора повысили на 15% вместо запланированных 12%

С 1 октября предельный единый тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами в центральных и северо-восточных районах Башкирии составит 785,58 руб. за куб. м. Соответствующее постановление об установлении предельных единых тарифов на услуги регоператора по обращению с отходами в зоне №1 принял госкомитет Башкирии по тарифам. Документ, принятый 25 сентября, опубликован 30 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

Зона №1, которую обслуживает АО «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города», включает в себя Уфу, а также Уфимский, Кушнаренковский, Чишминский, Благоварский, Кармаскалинский, Иглинский, Архангельский, Нуримановский, Кигинский, Дуванский, Салаватский, Мечетлинский и Белокатайский районы.

С начала года до конца сентября тариф составлял 683,11 руб. за куб. м. 19 декабря прошлого года было установлено, что с 1 октября 2026 года он увеличится до 765,08 руб. за куб. м, однако в конце сентября госкомтариф поднял этот размер еще на 2,7%.

Итоговая сумма начислений рассчитывается исходя из единого норматива накопления ТКО на человека. В Башкирии он составляет 1,92 куб. м в год для многоквартирных и 1,95 куб. м в год — для частных домов. Таким образом, с 1 октября плата на одного человека, проживающего в многоквартирном доме, составит около 126,7 руб., в индивидуальном доме — 127,7 руб. в месяц. До первого октября плата была 109,3 руб. в многоквартирных домах, 111 руб. — в частном жилье.

Идэль Гумеров