На встрече в Минске в середине ноября Михаил Галузин и Георгий Зурабашвили обсуждали расширение торговли и туристического потока, а также развитие культурных связей. Впервые после «пятидневной войны» 2008 года, когда Москва и Тбилиси разорвали дипломатические отношения, встреча проходила не на территории страны НАТО.