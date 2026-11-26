Кобахидзе призвал перенести российско-грузинские переговоры в Москву и Тбилиси
Переговоры между грузинским спецпредставителем по вопросам отношений с Россией Георгием Зурабашвили и замглавы российского МИДа Михаилом Галузиным могли бы пройти поочередно в Москве и Тбилиси, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В ноябре господа Галузин и Зурабашвили встречались в Минске.
Глава грузинского правительства призвал к продолжению диалога между Россией и Грузией. «Политика меняется, однако народ остается народом. Если даже Антарктида растает, мы все равно останемся соседями. Исходя из этого, диалог всегда необходим, мы должны сохранить его»,— сказал господин Кобахидзе на брифинге (цитата по ТАСС).
На встрече в Минске в середине ноября Михаил Галузин и Георгий Зурабашвили обсуждали расширение торговли и туристического потока, а также развитие культурных связей. Впервые после «пятидневной войны» 2008 года, когда Москва и Тбилиси разорвали дипломатические отношения, встреча проходила не на территории страны НАТО.