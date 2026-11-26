Правда, здесь встает вопрос: согласятся ли люди, чтобы алгоритм это выяснял, пугал семью и вмешивался в жизнь? С одной стороны, это защищает от мошенников и потери накоплений. С другой, финансовые данные очень чувствительные, а подозрения системы — совсем не медицинский диагноз. И в конце концов, не начнут ли банки ограничивать клиентов в доступе к их собственным средствам?