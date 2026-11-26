«За неудачными финансовыми решениями скрываются признаки деменции»
Анна Кулецкая — о том, как забытые счета могут предупредить о деменции
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Человек вдруг забывает оплачивать счета, снимает крупные суммы, покупает кучу ненужных вещей или переводит деньги подозрительным незнакомцам. Со стороны это выглядит как обычная рассеянность или неудачные финансовые решения, но иногда за ними скрываются первые признаки деменции.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследования американских ученых. Они выяснили, что изменения в финансовом поведении могут сигнализировать о проблемах с памятью примерно за пять-шесть лет до постановки диагноза.
Например, в одной работе ученые из Джорджтаунского университета и Федерального резервного банка Нью-Йорка проанализировали данные почти 2,5 млн пожилых американцев за 17 лет. Те, у кого память только начинала ухудшаться, чаще пропускали платежи по кредитам. Сначала немного, а за год до постановки диагноза вероятность просрочки по кредитным картам была уже на треть выше, чем раньше.
У исследователей и финансовых специалистов на этом фоне возникла идея, впрочем, не лишенная риска. А что, если научить банковские алгоритмы замечать такие изменения? Если анализировать многолетнюю историю платежей, кредитов и инвестиций, возможно, удастся выявить клиентов, которым стоит пройти дополнительное обследование еще до того, как проблемы станут очевидными.
Правда, здесь встает вопрос: согласятся ли люди, чтобы алгоритм это выяснял, пугал семью и вмешивался в жизнь? С одной стороны, это защищает от мошенников и потери накоплений. С другой, финансовые данные очень чувствительные, а подозрения системы — совсем не медицинский диагноз. И в конце концов, не начнут ли банки ограничивать клиентов в доступе к их собственным средствам?