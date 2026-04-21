Банк России со 2 мая обновит порядок исключения из базы дропов

Банк России (ЦБ) со 2 мая вводит новый порядок рассмотрения заявлений об исключении сведений о гражданах из базы данных о мошенничестве (дропперстве). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Дроппер, или дроп — это человек, чью банковскую карту используют для транзита или обналичивания похищенных денег. С 2025 года ЦБ разрабатывает платформу «Антидроп», которая позволит передавать в банки информацию о подозрительных операциях физлиц.

По новым правилам при получении заявления ЦБ сначала направит запросы в банки для уточнения информации о ситуации. Затем каждая кредитная организация обязана связаться с клиентом (плательщиком), данные о котором были внесены в базу, чтобы выяснить, считает ли он по-прежнему операцию мошеннической.

Полученную от банка информацию направят в регулятор, что позволит быстрее учитывать случаи, когда человек сначала заявил о мошенничестве, а позднее признал операцию законной. В случае подачи заявления доверенным лицом обратиться нужно в банк, обслуживающий клиента.

Начиная с 2026 года, напомнили в Центробанке, регулятор может предоставлять информацию для отказа в зачислении денег, полученных при мошеннических переводах. Банку, получившему заявление на отказ от зачисления денег, следует вернуть их в размере мошеннической операции банку плательщика, а кредитной организации — зачислить деньги на счет пострадавшего клиента и соответствующую информацию в ЦБ.