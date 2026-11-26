МИД Латвии отрицает массовые увольнения в посольстве России
МИД Латвии назвал не соответствующим действительности заявление российского МИДа об увольнениях в отделе соцобеспечения при посольстве РФ. В латвийском МИДе пояснили, что потребовали уравнять число сотрудников, которых посольства обеих стран нанимают на месте по контракту.
В латвийском МИД заявили, что в конце 2025 года Россия в одностороннем порядке ввела ограничения, из-за которых посольство Латвии лишилось возможности «напрямую и на безопасных условиях» нанимать персонал без контроля со стороны российских властей. Латвия предлагала договориться о прямом найме сотрудников, но согласовать этот вопрос сторонам не удалось.
В МИД Латвии предложили посольству России «перераспределить обязанности между сотрудниками, как это было вынуждено сделать посольство Латвии в Москве», приводит заявление министерства латвийский портал Press LV. Латвийский МИД заверил, что соглашение между правительствами Латвии и России о соцзащите российских военных пенсионеров и членов их семей в Латвии остается в силе.
24 ноября МИД России вызвал временного поверенного в делах Латвии Рамону Красовску. Поводом российское министерство назвало требование Риги уволить сотрудников отдела соцобеспечения, нанятых российским посольством в Латвии. В МИД РФ говорили, что увольнение сотрудников сделает невозможным продолжение выплат российским военным пенсионерам в Латвии.