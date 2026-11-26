В латвийском МИД заявили, что в конце 2025 года Россия в одностороннем порядке ввела ограничения, из-за которых посольство Латвии лишилось возможности «напрямую и на безопасных условиях» нанимать персонал без контроля со стороны российских властей. Латвия предлагала договориться о прямом найме сотрудников, но согласовать этот вопрос сторонам не удалось.