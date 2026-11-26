Суд заблокировал указ Трампа об ограничении права на гражданство США по рождению
25 ноября Федеральный суд округа Колумбия заблокировал исполнительный указ президента США Дональда Трампа, который лишал права на получение гражданства детей, родившихся в США, если их родители подозреваются в терроризме или участии в бандитских группировках, а также детей, рожденных суррогатными матерями для иностранных граждан. Как сообщает Fox News, решение вынес окружной судья Кристофер Купер, который в мае заблокировал инициативу администрации президента США добавить имя Дональда Трампа к названию культурного Центра Кеннеди. Позже президент США назвал этого судью «анти-Трамповским хейтером».
30 июня указ Трампа, ограничивающий право получения гражданства по рождению, уже заблокировал Верховный суд США. «Как ясно дал понять Верховный суд, президент не может создавать новые исключения из права на гражданство по рождению для детей, родившихся в Соединенных Штатах и попадающих под действие их законов»,— подчеркнул в решении судья Купер.
Администрация Трампа обжалует это решение и ходатайствует о временном введении в действие данного исполнительного указа на период судебного разбирательства — процесса, который может затянуться на месяцы. «Это очередное решение судьи-активиста, назначенного Обамой, который пытается помешать реализации разумного курса президента Трампа»,— заявила в интервью Fox News Digital представитель Белого дома Лорен Бис.