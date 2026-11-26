25 ноября Федеральный суд округа Колумбия заблокировал исполнительный указ президента США Дональда Трампа, который лишал права на получение гражданства детей, родившихся в США, если их родители подозреваются в терроризме или участии в бандитских группировках, а также детей, рожденных суррогатными матерями для иностранных граждан. Как сообщает Fox News, решение вынес окружной судья Кристофер Купер, который в мае заблокировал инициативу администрации президента США добавить имя Дональда Трампа к названию культурного Центра Кеннеди. Позже президент США назвал этого судью «анти-Трамповским хейтером».