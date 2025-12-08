Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дропперы переключились на наличные

Почему упал оборот мошенников по подставным счетам

Дропперы снижают обороты по картам. По данным ЦБ, объем операций по подставным счетам упал более чем в три раза в сравнении с 2024 годом. Снизилась и средняя сумма мошеннических переводов — за три месяца почти вдвое. В интервью РБК зампред Центробанка Ольга Полякова заявила, что число участников нелегальных схем перестало расти. Тему продолжит Станислав Крючков.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По подсчетам регулятора, под занавес года среднемесячная сумма операций дропа составила 100-150 тыс. руб. Сентябрьские данные Банка России были вдвое выше. Основная причина, как ее видят в ЦБ, — резкое сокращение времени жизни карты. Если еще совсем недавно речь могла идти о месяце, то сейчас для выявления подставной карты может потребоваться не более суток, а то и пары часов.

Детей впутывают в схемы

Сработали заслоны, когда регулятор обязал финансовые организации анализировать операции в банкоматах и блокировать выдачу наличных при малейшем подозрении, объясняет независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Средние обороты были небольшие, но за счет того, что использовалось сразу много карт, дропперство процветало. Самый главный удар был нанесен 1 сентября 2025 года, когда были предприняты меры революционного характера, связанные с тем, что банк в любой момент может ограничить платежи и переводы по картам, заморозить средства в случае снятия наличных, и, соответственно, при подозрении в мошеннических действиях заблокировать любую операцию.

После этого дропперская деятельность стала нецелесообразна. Совершать оборот средств стало очень опасно, так как перевод мог мгновенно заблокироваться».

Еще в феврале в ЦБ говорили, что ежемесячно дропперами сознательно или невольно становятся 80 тыс. человек. В 2024-м 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на «левые» карты. По оценкам «Сбера», в активное дропперство было вовлечено 2 млн жителей страны. Но 5 июля 2025 года в силу вступил закон, по которому передача своих реквизитов стала наказываться сроком до трех лет, а торговля ими — штрафами до 1,5 млн руб. и шестью годами тюрьмы.

Дропперы стали терять интерес к карточным схемам, говорит основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов. Его клиенты заняты в криптосфере, а там дропперские схемы были популярны: «Все достаточно просто: нет смысла платить за одну карту 50 руб. тыс. руб. при том, что лимиты в 100 тыс. руб. не окупаются ни при каких обстоятельствах. Становится слишком дорого обрабатывать черный трафик, и все это, в первую очередь мы говорим про мошенников, перетекает в русло наличных. Нелегальным курьерам поручают забирать деньги у пенсионеров, потом они везут их в криптообменники, причем по пути от пенсионера до криптообменника меняется три-четыре курьера».

С дропперами поговорят по-хорошему

Регулятор видит решение проблемы в создании объединенной платформы «Антидроп», где банки смогут обмениваться данными о клиентах, склонных к сомнительным операциям. Пластик, хоть и реже, но применяется, рассказывает директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский: «Человек получает перевод, с ним связываются, говорят, мол, извините, я ошибся номером, и просят его перевести деньги обратно, но дают уже другой номер карты. В этой ситуации ЦБ уже больше ничего, наверное, сделать не сможет.

Здесь главную роль играет просвещение. Люди должны понимать, что если они от кого-то получили деньги со стороны, возвращать их принципиально нельзя. Второй момент — это вывод денег через мобильных операторов. С этим они уже борются. До конца 2026 года эту схему тоже прикроют. Помимо этого, существует ряд способов вывода через полулегальные схемы. В связи с этим начнут расти и затраты злоумышленников, как следствие, они будут зарабатывать чуть меньше денег».

Динамика очевидна — в 2024-м средний чек составлял 2-3 млн руб. Но даже с учетом годового снижения более чем в 10 раз, по данным Росфинмониторинга, общий объем дропперских операций по-прежнему можно оценить по меньшей мере в 10 млрд руб.

Станислав Крючков

