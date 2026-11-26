После ночной атаки БПЛА специалисты оценивают ущерб на «Невинномысском Азоте»
Атака была в течение трех часов, с 2 до 5 утра
Более десяти беспилотников достигли цели на территории предприятия «Невинномысский Азот» (Ставропольский край, входит в «ЕвроХим») в ходе ночной атаки. Об этом в четверг сообщил журналистам губернатор региона Владимир Владимиров.
«Мы сейчас завершаем оценку ущерба, которая у нас произошла в Ставропольском крае. Было 88 аппаратов, из которых 12, как мы видим, к сожалению, достигли цели на территории “Невинномысского Азота”. Атака была в течение трех часов, с 2 до 5 утра», — сказал господин Владимиров.
Повреждения зафиксированы и на других объектах, добавил глава края: пострадали крыша спортзала одной из школ и здание Северо-Кавказского федерального университета. В двух многоквартирных домах выбиты окна, повреждена крыша одного частного дома.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в ночь на 26 ноября Невинномысск подвергся массированной воздушной атаке. Обломки БПЛА повредили промышленные объекты, а также здания школы и университета. В результате атаки пострадали два человека. Врачебная помощь оказана, угрозы для жизни нет.