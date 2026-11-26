«Мы сейчас завершаем оценку ущерба, которая у нас произошла в Ставропольском крае. Было 88 аппаратов, из которых 12, как мы видим, к сожалению, достигли цели на территории “Невинномысского Азота”. Атака была в течение трех часов, с 2 до 5 утра», — сказал господин Владимиров.