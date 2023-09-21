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Коммерсантъ FM
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В Швейцарии запретили носить одежду, закрывающую лицо

Парламент Швейцарии принял закон, запрещающий носить одежду, которая закрывает лицо. Речь в том числе идет о запрете на ношение хиджаба, сообщило агентство Bloomberg. Прежде эту инициативу поддержало большинство населения.

В феврале 2021 года прошло всенародное голосование, по результатам которого 51% население Швейцарии проголосовали за запрет на ношение подобной одежды. Согласно принятому закону, штраф за нарушение может составить до 1 тыс. франков ($1116).

Как отмечает Bloomberg, при обсуждении законопроекта, который продвигала консервативная Швейцарская народная партия, его раскритиковали мусульмане. Пресс-секретарь исламской женской группы Purple Headcarves Инес аль-Ших утверждала, что «только 30 женщин в Швейцарии носят паранджу».

Лусине Баласян

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