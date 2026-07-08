Госдума ввела механизм добанкротной санации юрлиц

Госдума приняла в третьем чтении закон о комплексном регулировании института банкротства. В частности, вводится механизм досудебной санации и процедуры реструктуризации долгов.

Комплексное соглашение о санации рассчитано на компании с активами более 1 млрд руб. Утвердить его должен суд. Если большинство независимых кредиторов поддержит восстановление бизнеса, соглашение смогут распространить на кредиторов, которые в нем изначально не участвовали. Также по закону предусмотрены проверка финансового состояния и оценка условий соглашения аудиторской организацией.

Если договориться до банкротства не удалось, предусмотрена судебная реструктуризация долгов. Обратиться в суд с заявлением о введении реструктуризации могут как кредиторы, так и сам должник. Для крупных активов предлагается провести новые торги с изменением цены, чтобы снизить риск затягивания продажи имущества. Закон вступит в силу по истечении года со дня его официального опубликования.

Инициативу в марте внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов. Работу над документом Минэкономики вело на протяжении прошлого года. В ведомстве говорили, что даже эффективные предприятия сталкиваются с долговой нагрузкой, которую не могут обслуживать в краткосрочной перспективе. Однако эксперты считают изменения в части торгов недостаточно эффективными.

Подробности — в материале «Ъ» «Банкротство зашло на второй круг».