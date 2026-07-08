Госдума ввела механизм добанкротной санации юрлиц
Госдума приняла в третьем чтении закон о комплексном регулировании института банкротства. В частности, вводится механизм досудебной санации и процедуры реструктуризации долгов.
Комплексное соглашение о санации рассчитано на компании с активами более 1 млрд руб. Утвердить его должен суд. Если большинство независимых кредиторов поддержит восстановление бизнеса, соглашение смогут распространить на кредиторов, которые в нем изначально не участвовали. Также по закону предусмотрены проверка финансового состояния и оценка условий соглашения аудиторской организацией.
Если договориться до банкротства не удалось, предусмотрена судебная реструктуризация долгов. Обратиться в суд с заявлением о введении реструктуризации могут как кредиторы, так и сам должник. Для крупных активов предлагается провести новые торги с изменением цены, чтобы снизить риск затягивания продажи имущества. Закон вступит в силу по истечении года со дня его официального опубликования.
Инициативу в марте внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов. Работу над документом Минэкономики вело на протяжении прошлого года. В ведомстве говорили, что даже эффективные предприятия сталкиваются с долговой нагрузкой, которую не могут обслуживать в краткосрочной перспективе. Однако эксперты считают изменения в части торгов недостаточно эффективными.
Подробности — в материале «Ъ» «Банкротство зашло на второй круг».
Минэкономики разрабатывало законопроект о регулировании института банкротства в течение последнего года для повышения шансов должников на восстановление платежеспособности. Изначально предлагался радикальный пересмотр процедур, но затем подход был смягчен, и ведомство решило не отменять существующие процедуры, а дополнить их новыми — реструктуризацией долгов и досудебной санацией. Это сделано для обеспечения более адаптивных вариантов управления должником в условиях экономической неопределенности.
Процедура досудебной санации призвана снизить риски оспаривания соглашений, заключаемых в досудебном порядке, и предусмотреть возможность «принуждения» несогласных кредиторов к участию в санации через суд. Вместо полной реструктуризации долгов, которая ранее должна была заменить процедуры наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления, новая процедура просто добавится к существующим. Это создает многовариантную матрицу процедур для тонкого подхода к работе с проблемными активами. Также сохранятся оба варианта торгов имуществом: «классические» и «качели» — по выбору кредиторов.
Значимость изменений в законодательстве о банкротстве подтверждается тем, что ранее попытки реформировать эту сферу не увенчались успехом, и законопроект о комплексной реформе, внесенный в Госдуму в 2021 году, провисел без рассмотрения в первом чтении несколько лет. Новая итерация изменений направлена на предотвращение банкротств бизнеса, испытывающего временные финансовые трудности, путём применения реабилитационных механизмов на ранней стадии. Это должно обеспечить защиту действий и сделок, заключенных для реструктуризации, от оспаривания.
Эксперты подчеркивают, что целью банкротства, особенно для физических лиц, должно быть не только списание долгов, но и сохранение активов через длительную рассрочку выплат. Однако до сих пор в России преобладала ликвидационная направленность банкротств. Утверждение планов реструктуризации долгов, в том числе вопреки воле кредиторов, может стать "спасательным кругом" для части граждан и компаний, позволяя избежать ограничений, связанных со статусом банкрота, и сохранить контроль над активами.