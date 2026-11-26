Лукашенко предложил провести амнистию в честь «Года белорусской женщины»
Лукашенко предложил амнистировать многодетных и беременных женщин в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко внес в парламент страны законопроект «Об амнистии в связи с “Годом белорусской женщины”». Он затронет отдельные категории осужденных женщин и мужчин, в том числе тех, кто совершил преступления в несовершеннолетнем возрасте, сообщила пресс-служба главы государства.
Кроме того, амнистия затронет многодетных матерей, беременных женщин, пенсионерок, женщин с инвалидностью, а также осужденных за преступления по неосторожности. Законопроект мотивирован «гуманизмом, уважением к женщине и материнским чувствам». «Этот шаг призван способствовать скорейшему возвращению юных белорусских граждан под присмотр своих матерей и бабушек, а взрослых женщин — к своим детям»,— указано в пресс-релизе.
Сколько человек затронет мера, не сообщается. На самом сайте парламента проект документа еще не опубликован.
За последние два года в Белоруссии проводили три амнистии. В 2024 и 2025 годах под нее попали около 16 тыс. человек. Кроме того, в конце прошлого года власти страны объявили об амнистии 123 политзаключенных, в числе которых были оппозиционер Мария Колесникова, не допущенный до президентских выборов 2020 года Виктор Бабарико, а также лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий.