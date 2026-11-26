Кроме того, амнистия затронет многодетных матерей, беременных женщин, пенсионерок, женщин с инвалидностью, а также осужденных за преступления по неосторожности. Законопроект мотивирован «гуманизмом, уважением к женщине и материнским чувствам». «Этот шаг призван способствовать скорейшему возвращению юных белорусских граждан под присмотр своих матерей и бабушек, а взрослых женщин — к своим детям»,— указано в пресс-релизе.