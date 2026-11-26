В Москве арестован за взятку заместитель главкома ВКС Юрий Грехов
Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов отправлен под арест. Меру пресечения 25 ноября избрал 235-й гарнизонный военный суд Москвы, обнаружил «Ъ» в базе суда. Ходатайство об аресте генерала направило главное военное следственное управление СКР.
Близкие к следствию источники подтвердили «Ъ» арест Юрия Грехова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК).
Юрий Грехов состоит на военной службе с 1979 года. В 2007–2009 годах исполнял обязанности начальника штаба — замкомандира дивизии ПВО Командования специального назначения. В 2013 году был назначен начальником штаба — первым заместителем замкомандующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны.
В 2015 году перешел на аналогичную должность в войсках воздушно-космических сил. С 2021 года — заместитель главкома ВКС по вооружению. В том же году ему было присвоено воинское звание генерал-полковник.