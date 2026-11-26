Для фанатов франшизы там играют молодые версии персонажей, которые появлялись в первых фильмах. На экране действительно блестящий каст: почти всех этих персонажей играют известные и хорошие актеры. Хотя, на мой взгляд, не всем повезло со сценарием — некоторые персонажи просто появляются, чтобы зрители их узнали. То есть они не играют какую-то важную роль в сюжете».