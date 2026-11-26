Зрители изголодались по Голливуду
Сможет ли новая часть антиутопии стать кассовым хитом в России
«Голодные игры: Рассвет Жатвы» еще до выхода в российский прокат собрал более 100 млн руб. Это рекордный показатель для фильмов, которые выходят за пределами новогодних праздников, следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика». Причем голливудский блокбастер с бюджетом в $150 млн покажут в России официально.
«Рассвет жатвы» — уже шестая картина во франшизе. Ее действие разворачивается за 24 года до событий первого фильма. Сюжет сосредоточен вокруг истории Хеймитча Эбернети, который в будущем станет наставником главных героев квадрологии. В актерском составе — Рэйф Файнс, Гленн Клоуз и Киран Калкин. Впрочем, несмотря на обилие голливудских звезд, ничего принципиально нового зрителям не предложили, считает кинообозреватель “Ъ” Юлия Шагельман:
«Это продолжение диктуется, скорее всего, коммерческими интересами. Возможно, они оправдаются, и что-нибудь в прокате окупится. Но если говорить о самом кино, ничего оно ко всей предыдущей франшизе не прибавляет. Действия просто повторены еще раз и растянуты на 2 часа 40 минут экранного времени. Это такой скорее фан-сервис, чем какое-то самостоятельное кино.
Для фанатов франшизы там играют молодые версии персонажей, которые появлялись в первых фильмах. На экране действительно блестящий каст: почти всех этих персонажей играют известные и хорошие актеры. Хотя, на мой взгляд, не всем повезло со сценарием — некоторые персонажи просто появляются, чтобы зрители их узнали. То есть они не играют какую-то важную роль в сюжете».
За первый уикенд мирового проката картина заработала $225 млн. В России объем предварительных продаж почти в четыре раза превысил показатели вышедшего в мае байопика о Майкле Джексоне. Предстоящая конкуренция с отечественными новогодними премьерами вряд ли помешает «Голодным играм» стать кассовым хитом, считает главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев:
«Мне кажется, аудитория примет этот релиз благосклонно, учитывая, что в отечественном прокате уже давно отсутствуют фантастические экшен-фильмы, которые действительно бы зацепили разную возрастную аудиторию. Исходя из предварительных продаж, которые на текущий момент уже перевалили за 100 млн руб., могу предположить, что стоит ожидать суммарных кассовых сборов в России более 1 млрд руб.
Очевидно, что в декабре предстоит серьезная конкуренция со стороны российских релизов. Но тем не менее эта картина ориентирована на более взрослую и подростковую аудиторию, предпочитающую экшен, а не сказки, коими богат российский кинопрокат. Не исключаю, что фильм сможет продержаться вплоть до новогодних праздников, и, возможно, даже мы увидим его в некоторых кинотеатрах 1 января».
К слову, еще до премьеры «Голодные игры» заработали в России больше, чем другой голливудский проект — «Хитрый Койот». За весь прокат он собрал около 80 млн руб. А вышедшая на прошлой неделе американская драма «Рокки — это я» за первые выходные заработала чуть больше 50 млн руб.