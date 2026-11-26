Связанные одним спросом
Почему падают продажи мебели
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Стагнация в секторе недвижимости в России на фоне дорогих кредитов и смены покупательской модели привела к спаду в нескольких смежных отраслях. В частности, снизился спрос на мебель и продукцию деревообработки — древесные плиты и фанеру. В ближайшее время эксперты не ожидают существенного улучшения ситуации, но рассчитывают, что отчасти рынок сможет поддержать рост объемов госстроительства.
Российский рынок пиломатериалов продолжает падать на фоне слабого спроса со стороны ключевых потребляющих отраслей. В январе—сентябре отечественные производители сократили выпуск на 2%, до 23,4 млн кубометров, сообщал Росстат. «На грани нулевой производственной динамики удается балансировать только сегменту древесно-волокнистых плит разной плотности (ДВП, МДФ и ХДФ) и ламината, тогда как остальные сектора демонстрируют очевидное снижение»,— отмечают в WhatWood.
Сильнее всего, по данным Росстата, просел выпуск фанеры — на 9,5%, до 2,3 млн кубометров. Производство древесно-стружечных плит (ДСП) снизилось на 1,4%, до 8,3 млн кубометров.
И хотя сегмент ДВП по итогам девяти месяцев символически вырос на 0,1% относительно прошлогоднего уровня, до 526 млн кв. м, по итогам сентября падение выпуска составило 8,2%. В прошлом году производство ДПВ также стало единственным сегментом, показавшим положительную динамику в секторе деревообработки.
Один из основных потребителей плитной продукции и фанеры — мебельная промышленность, отмечает гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Тимур Иртуганов. По его словам, после того, как из-за санкций были потеряны некоторые зарубежные рынки, фанерная отрасль до предела нарастила поставки на внутренний рынок и серьезно увеличила объем поставок именно мебельщикам. Сейчас этот рынок входит в топ-5 по приоритету, а для производителей ДСП он является ключевым.
Как отмечает гендиректор плитного дивизиона крупнейшего в РФ производителя фанеры «Свеза» Святослав Сарсон, 2026 год для производителей древесных плит проходит в условиях сдержанного спроса со стороны мебельной отрасли на фоне ряда негативных факторов, которые ограничивают продажи мебели, а вслед за ними и потребление материалов. При этом спрос неоднороден, говорит он. Так, в массовой корпусной мебели основными материалами остаются ДСП и ламинированная ДСП (ЛДСП), где решающую роль играет цена. Фанера востребована в каркасах мягкой мебели, а также в корпусных и дизайнерских изделиях, где важны прочность, долговечность и качество поверхности. «Производители все чаще ищут не просто стандартный листовой материал, а решение с подходящими характеристиками, форматами и удобством обработки»,— поясняет глава дивизиона.
По его словам, несмотря на сложности, в 2026 году продажи «Свезы» в мебельном сегменте выросли на 12% год к году. Такую динамику в компании объясняют развитием специализированных продуктов и решений под конкретные задачи клиентов.
Предмет не первой необходимости
Еще недавно мебельная промышленность проходила период бурного роста. За период с 2022 по 2025 год производство увеличилось в 1,34 раза, а среднегодовой темп роста (CAGR) составлял 10,1%, рассчитали в Alto Consulting Group. Такую динамику эксперты связывают с активным импортозамещением в 2022–2024 годах, когда производители стремились занять освободившиеся рыночные ниши, а также с инвестициями в расширение производства на фоне ажиотажного потребления.
Но дальнейшее охлаждение экономики, рост стоимости займов и переход населения на сберегательную модель серьезно замедлили темпы развития мебельного рынка.
«Год назад у нас были оптимистичные прогнозы по динамике снижения ключевой ставки и, соответственно, процентов по потребкредитам. Мы ожидали, что к концу года средняя потребительская ставка будет ниже 17%, а это как раз та красная линия, за которой люди начинают брать кредиты на мебель. Этого не произошло, поэтому денег и заказов у мебельщиков, к сожалению, не прибавилось»,— отмечает Тимур Иртуганов.
На фоне негативных факторов по итогам прошлого года производство мебели в денежном выражении снизилось на 6,6%, до 531,4 млрд руб. В физическом объеме падение показывал сегмент бытовой мебели — на 3,3%, до 71,9 млн единиц, в то время как показатели выпуска офисной мебели подскочили на 15,6%, до 26,1 млн единиц (в том числе деревянной — на 20,9%, до 12,6 млн единиц), сообщали в АМДПР.
В текущем году динамика физического производства и его стоимости была разнонаправленной. Например, в августе 2026 года российские предприятия выпустили 7,8 млн единиц мебели, что на 4,8% меньше год к году, в то время как стоимость произведенной продукции выросла на 15,3%, до 51,8 млрд руб. За январь—август 2026 года стоимость производства мебели увеличилась на 5,7% год к году, при этом количество выпущенных изделий сократилось на 1,3%. Рост продаж мебели в денежном выражении участники рынка объясняют преимущественно повышением цен.
Замкнутый треугольник
Снижение производства мебели и древесных материалов во многом обусловлено общими причинами, в том числе стагнацией в секторе недвижимости, говорит президент АМДПР, гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков. О тесной взаимосвязи всех трех отраслей говорят и в Hoff. «Почти два года мы наблюдаем снижение покупательной способности в сфере недвижимости — главным образом из-за увеличения ставок по ипотеке и кредитам. Этот фактор влияет и на мебельный рынок, вызывая спад спроса и, соответственно, снижение потребности в сырье»,— говорят в Hoff. С другой стороны, отмечают там, увеличивающиеся затраты в производстве древесных материалов (нехватка древесины, возрастающие логистические издержки) вызывают рост цен на фанеры, ДСП, МДФ, что сказывается на розничных ценах на мебельные товары.
При этом, по мнению Александра Шестакова, сокращение спроса со стороны производителей мебели дополнительно осложняет положение деревообрабатывающих предприятий, но не является главной причиной падения показателей в ЛПК. С учетом того что фанера и пиломатериалы используются и в строительстве, а также ориентированы на экспортные рынки, спад в этих сегментах нельзя объяснять исключительно ситуацией у мебельщиков, говорит он.
Директор по бренду сети мебельных магазинов НОНТОН Алексей Райман согласен, что сектор ЛПК в большей степени страдает от охлаждения строительного сектора и потери традиционных экспортных каналов, на которые исторически работали крупнейшие российские фанерные комбинаты и лесопилки. В мебельном секторе, поясняет он, снижение темпов ввода жилья и заградительные ставки по кредитам напрямую бьют по покупке предметов «первого эшелона». Люди реже обставляют квартиры с нуля, смещая фокус на точечный ремонт и замену старых предметов, говорит господин Райман.
Александр Шестаков указывает, что особенно влияние этих негативных факторов заметно в традиционной рознице, где существенная часть покупок связана с обустройством нового жилья или обновлением интерьера.
Кроме того, отмечает он, ситуацию в российском мебельном секторе осложняет конкуренция с зарубежными поставками.
По оценкам АМДПР, импортная мебель занимает более 30% российского рынка.
При этом российские производители сталкиваются с ростом стоимости промышленной химии, комплектующих, логистики и оплаты труда, что осложняет борьбу за потребителя.
В Hoff подтверждают, что рост продаж импортной мебели, в основном из Китая, снижает спрос на отечественную. «Однако конец года — традиционный сезон для мебели, в наших магазинах мы уже видим рост продаж. Увеличивается трафик клиентов, которые тратят накопленные деньги на обустройство жилья. Отчасти это связано со снижением процентных ставок, а также с налоговыми счетами на доходы по вкладам»,— отмечают там.
Дальнейшие перспективы
Потенциал для восстановления спроса на мебельном рынке и в секторе ЛПК есть, считает Александр Шестаков, но резкого разворота рынка в ближайшей перспективе он не ожидает. Основным условием, по его мнению, станет оживление жилищного строительства и потребительского кредитования, поскольку приобретение нового жилья традиционно формирует спрос на мебель и материалы для ее производства.
На данный момент одну из точек роста участники мебельного рынка видят в сфере В2В-заказов (коммерческих и государственных). В Hoff отмечают рост этого сегмента, а также количества квартир, сдаваемых под ключ застройщиками, в том числе с мебелью.
Такой тренд видят и в АМДПР. Оснащение административных зданий, образовательных, медицинских и других общественных объектов для крупных производителей становится одним из способов компенсировать снижение розничных продаж, поясняет Александр Шестаков.
Тимур Иртуганов полагает, что сектор госстроительства может стать драйвером и для деревообработки. В прошлом году объемы ввода административных зданий увеличились почти в полтора раза, отмечает он. Эксперт указывает, что в строительном сегменте наиболее востребованы плиты OSB, пиломатериалы, отчасти напольные покрытия, панели и двери.
«При этом говорить о каком-то росте спроса на древесную продукцию в целом не приходится. Наша задача — сохранить позиции и хоть какую-то положительную маржинальность, чтобы было просто возможно заниматься этим бизнесом. Мебель таким драйвером пока выступать не будет»,— подчеркивает Тимур Иртуганов.
По итогам года в АМДПР прогнозируют, что продажи мебели в натуральном выражении могут сократиться примерно на 3%.
При этом в денежном выражении рынок может показать рост на 3,5%, до 620 млрд руб. «Однако этот рост будет обусловлен преимущественно повышением цен, а не увеличением количества проданной мебели»,— подчеркивает Александр Шестаков. Такого же мнения придерживаются в Hoff. Там полагают, что по итогам года можно ожидать небольшого роста, но в большей степени за счет увеличения стоимости мебели, а не проданных единиц товара.
Еще одним стимулом роста президент АМДПР называет импортозамещение, с учетом того что сейчас почти треть российского мебельного рынка приходится на зарубежную продукцию. Увеличение доли отечественной мебели могло бы обеспечить дополнительный спрос на российские древесные плиты, фанеру и другие материалы. Однако для этого необходимы условия, при которых отечественные производители смогут конкурировать с дешевой импортной продукцией не только по цене, но и по качеству, говорит он.