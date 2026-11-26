Как отмечает гендиректор плитного дивизиона крупнейшего в РФ производителя фанеры «Свеза» Святослав Сарсон, 2026 год для производителей древесных плит проходит в условиях сдержанного спроса со стороны мебельной отрасли на фоне ряда негативных факторов, которые ограничивают продажи мебели, а вслед за ними и потребление материалов. При этом спрос неоднороден, говорит он. Так, в массовой корпусной мебели основными материалами остаются ДСП и ламинированная ДСП (ЛДСП), где решающую роль играет цена. Фанера востребована в каркасах мягкой мебели, а также в корпусных и дизайнерских изделиях, где важны прочность, долговечность и качество поверхности. «Производители все чаще ищут не просто стандартный листовой материал, а решение с подходящими характеристиками, форматами и удобством обработки»,— поясняет глава дивизиона.