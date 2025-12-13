Названы имена освобожденных в Белоруссии политзаключенных

В числе 123 заключенных, которых по договоренности с США освободили власти Белоруссии, оказался бывший глава Белгазпромбанка, не допущенный до президентских выборов 2020 года Виктор Бабарико. В 2021 году он был приговорен к 14 годам по обвинению в коррупционных преступлениях.

Об освобождении господина Бабарико сообщили белорусские негосударственные издания. Правозащитники подтвердили освобождение активистки Марии Колесниковой и лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого.

По информации изданий «Наша Нива» и «Зеркало», также освобождены:

член Координационного совета белорусской оппозиции, адвокат Максим Знак;

редактор Tut.by Марина Золотова;

литературовед, политолог, соавтор «Большой российской энциклопедии» Александр Федута;

баскетбольный судья Александр Сырица;

фигурировавшие в деле Алеся Беляцкого правозащитники Валентин Стефанович и Влад Лабкович;

активистка, 68-летняя пенсионерка Алена Гнаук;

блогер «Жыве» Вячеслав Папшо;

обвиненный в шпионаже блогер из Японии Наканиси Масатоси;

граждане Украины Илья Князев, Максим Авреньев, Андрей Шмай;

гражданка США белорусского происхождения Наталья Бельская;

гражданка Латвии Алла Соколенко;

граждане Литвы Мария Батальонок Вячеслав Папшо;

гражданин Польши Роман Галуза и другие.

Все освобожденные политические заключенные находятся за пределами Беларуси, сообщил офис кандидата в президенты Белоруссии 2020 года Светланы Тихановской. Украинские власти сообщили, что из 123 освобожденный 114 бывших заключенных были депортированы на Украину.