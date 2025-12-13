Названы имена освобожденных в Белоруссии политзаключенных
Лукашенко освободил не допущенного до выборов президента Виктора Бабарико
В числе 123 заключенных, которых по договоренности с США освободили власти Белоруссии, оказался бывший глава Белгазпромбанка, не допущенный до президентских выборов 2020 года Виктор Бабарико. В 2021 году он был приговорен к 14 годам по обвинению в коррупционных преступлениях.
Фото: Рамиль Насибулин / БелТА / ТАСС
Об освобождении господина Бабарико сообщили белорусские негосударственные издания. Правозащитники подтвердили освобождение активистки Марии Колесниковой и лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого.
По информации изданий «Наша Нива» и «Зеркало», также освобождены:
- член Координационного совета белорусской оппозиции, адвокат Максим Знак;
- редактор Tut.by Марина Золотова;
- литературовед, политолог, соавтор «Большой российской энциклопедии» Александр Федута;
- баскетбольный судья Александр Сырица;
- фигурировавшие в деле Алеся Беляцкого правозащитники Валентин Стефанович и Влад Лабкович;
- активистка, 68-летняя пенсионерка Алена Гнаук;
- блогер «Жыве» Вячеслав Папшо;
- обвиненный в шпионаже блогер из Японии Наканиси Масатоси;
- граждане Украины Илья Князев, Максим Авреньев, Андрей Шмай;
- гражданка США белорусского происхождения Наталья Бельская;
- гражданка Латвии Алла Соколенко;
- граждане Литвы Мария Батальонок Вячеслав Папшо;
- гражданин Польши Роман Галуза и другие.
Все освобожденные политические заключенные находятся за пределами Беларуси, сообщил офис кандидата в президенты Белоруссии 2020 года Светланы Тихановской. Украинские власти сообщили, что из 123 освобожденный 114 бывших заключенных были депортированы на Украину.