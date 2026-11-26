При ударе БПЛА по ж/д станции в ДНР пострадали три человека
Беспилотник ВСУ ударил по железнодорожной станции в городе Харцызск Донецкой народной республике (ДНР). Пострадали три человека. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона.
По данным агентства, при ударе получил осколочные повреждения обшивки и остекления электровоз, следовавший по маршруту Донецк — Иловайск. Среди раненых — женщина 1973 года рождения и двое несовершеннолетних.
После ночной атаки БПЛА 22 ноября без электричества остались 279 тыс. абонентов в 12 муниципалитетах республики. При ударе в Горловке поврежден автобус. О пострадавших не сообщалось.