«Дубина пошлин против нас»
Трамп хочет обложить новыми пошлинами товары из ЕС и Китая: реакция СМИ
Администрация президента США предложила ввести дополнительные импортные пошлины на товары 14 торговых партнеров, включая Китай и Евросоюз. Такой шаг вызвал оживленную реакцию в международной прессе. Многие отмечают, что планы по введению новых тарифов застали врасплох даже правительства некоторых стран.
The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)
Почему сейчас очень плохой момент для введения новых таможенных пошлин
Учитывая, что повышение таможенных пошлин — мера непопулярная, для нее никогда не бывает подходящего момента. И все же эта неделя оказалась особенно неудачной. Администрация Трампа объявила о новом раунде повышения пошлин как раз в тот момент, когда один из ключевых показателей инфляции достиг трехлетнего максимума. К тому же это произошло всего через несколько недель после того, как Республиканская партия потерпела сокрушительное поражение на промежуточных выборах, где вопрос доступности товаров и услуг для потребителей стал одной из центральных тем.
Последствия затронут не только бизнес, но и широкую общественность. Влияние тарифов на политическую сферу оказалось несоизмеримо больше, чем их реальный экономический эффект: согласно опросам избирателей на промежуточных выборах, 65% респондентов заявили, что тарифы нанесли ущерб экономике. Демократы использовали тему тарифов, чтобы связать экономические опасения граждан с фигурой президента, и сделали их отмену одним из своих приоритетов на период после того, как в январе они получат контроль над Конгрессом.
Это лишь подтверждает, насколько глубока и непоколебима приверженность Трампа тарифной политике. Очевидно, что он делает это вовсе не ради каких-либо финансовых или политических выгод.
Bild (Берлин, Германия)
Трамп планирует снова применить дубину пошлин против нас
Пора ли нашей экономике снова начинать тревожиться? Планы Дональда Трампа по поводу пошлин неоднократно терпели неудачи в судах. Тем не менее теперь президент предпринимает новую попытку: его администрация собирается ввести пошлины в отношении ЕС и еще 13 важных партнеров. Обвинение: «перепроизводство» и государственные субсидии, которые деформируют мировую торговлю.
Новые пошлины должны снизить конкурентное давление на американских производителей. И наоборот, для иностранных производителей на американском рынке это значит, что товары станут дороже. Петер Байер, отвечающий за внешнюю политику в отношении США в ХДС/ХСС, не выразил особого удивления этим в ответ на вопрос Bild: «Выбор момента сразу после промежуточных выборов не удивляет. Несмотря на подавляющую победу демократов — или как раз из-за нее — Трамп использует оставшиеся два года президентства, чтобы решительно продвигать свою повестку в экономической политике. Для Европы это значит сохранять спокойствие, но ни в коем случае не быть наивными».
China Daily (Пекин, Китай)
Пошлины за «избыточные производственные мощности» — это политическая манипуляция
В сфере экономических и торговых отношений между Китаем и США стороны провели несколько раундов продуктивных консультаций, результаты которых помогли стабилизировать двусторонние экономические связи. Введение США новых произвольных таможенных пошлин в столь ответственный момент создает дополнительную неопределенность для уже налаженных эффективных каналов взаимодействия и еще больше усложняет и без того непростой процесс коммуникации…
После многолетних «тарифных войн» администрации США следовало бы осознать, что односторонняя тарифная политика не приносит ожидаемых результатов… Что еще важнее, нет никаких доказательств того, что эта «тарифная война» принесла хоть какую-то пользу американскому бизнесу или потребителям. Обеим сторонам следует сообща поддерживать набранный темп, укреплять взаимодействие через торговый совет, работать над решением взаимных торгово-экономических озабоченностей, расширять сотрудничество и сокращать перечень спорных вопросов. Это поможет выстроить конструктивные китайско-американские отношения, характеризующиеся стратегической стабильностью и основанные на принципах уважения, справедливости и взаимной выгоды.
Folha de S.Paulo (Сан-Паулу, Бразилия)
Предложение США о введении новых пошлин стало неожиданностью для Бразилии: власти страны заявили, что не поддадутся угрозам
Правительство Бразилии было застигнуто врасплох предложением администрации Дональда Трампа изменить таможенные пошлины на импорт сахара и авиатехники из Бразилии. Как сообщили изданию Folha два источника в бразильских правительственных кругах, пожелавшие остаться анонимными, администрация Лулы не получала от Вашингтона никаких предварительных сигналов о мерах, объявленных USTR (торговое представительство США — «Ъ») в среду. Отсутствие предварительного уведомления — явление неновое. По словам одного из чиновников, это стало постоянной практикой в тарифной политике администрации Трампа в отношении Бразилии.
Выбор этих секторов неслучаен. «Сахар был тем встречным условием, на котором настаивала Бразилия для обсуждения вопроса об этаноле, а теперь он стал еще дороже»,— говорит Бруна Сантос, директор бразильской программы в аналитическом центре «Межамериканский диалог» (Inter-American Dialogue). По ее мнению, предложение обложить пошлинами бразильские самолеты может встретить сопротивление и внутри самих США, учитывая зависимость региональных авиакомпаний от воздушных судов производства Embraer. «Десятипроцентная пошлина на самолеты выглядит скорее как угроза, чем источник дохода. Полагаю, часть расходов ляжет на американские региональные авиакомпании, которые зависят от этих самолетов»,— считает Бруна Сантос. Она добавила, что данная мера, если она все же будет введена, вряд ли просуществует долго.