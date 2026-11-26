Учитывая, что повышение таможенных пошлин — мера непопулярная, для нее никогда не бывает подходящего момента. И все же эта неделя оказалась особенно неудачной. Администрация Трампа объявила о новом раунде повышения пошлин как раз в тот момент, когда один из ключевых показателей инфляции достиг трехлетнего максимума. К тому же это произошло всего через несколько недель после того, как Республиканская партия потерпела сокрушительное поражение на промежуточных выборах, где вопрос доступности товаров и услуг для потребителей стал одной из центральных тем.