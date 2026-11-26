Нападающий «Чикаго» Роман Канцеров сделал дубль в матче НХЛ против «Сиэтла»
«Чикаго Блэкхокс» на выезде победил «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе гостей гол забил Коул Смит. Дважды отличился Роман Канцеров. Форвард лидирует в снайперской гонке среди новичков — на его счету 15 шайб. У «Сиэтла» отметился Джордан Эберле.
По итогам 25 матчей «Чикаго» с 20 очками занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Сиэтл», набравший 23 балла в 22 играх, идет шестым в Тихоокеанском дивизионе.
В других матчах дня Максим Цыплаков забросил первую шайбу за «Калгари Флеймс», а также записал в свой актив результативную передачу. Его команда в гостях обыграла «Питсбург Пингвинс» — 6:3. У хозяев голом и пасом отметился Евгений Малкин.
«Вашингтон Кэпиталс» прервал пятиматчевую серию поражений. На своем льду команда одолела «Филадельфия Флайерс» со счетом 7:3. В составе победителей шайбой и передачей отличился Иван Мирошниченко. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не забил гол в 17-й игре подряд.
Дмитрий Симашев из «Юта Маммот» забросил шайбу с передачи Даниила Бута. Его команда на выезде оказалась сильнее «Миннесота Уайлд» — 4:3. У проигравших голевыми пасами отметились Данила Юров и Яков Тренин.
«Буффало Сейбрс» одержал домашнюю победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:1. Автором единственного гола в составе гостей стал Владислав Гавриков.