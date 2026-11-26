В других матчах дня Максим Цыплаков забросил первую шайбу за «Калгари Флеймс», а также записал в свой актив результативную передачу. Его команда в гостях обыграла «Питсбург Пингвинс» — 6:3. У хозяев голом и пасом отметился Евгений Малкин.