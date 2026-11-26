Беспилотники атакуют Самарскую область второй день подряд
Всего над регионами РФ за ночь сбиты 343 дрона
Прошлой ночью над Самарской областью были сбиты вражеские беспилотники. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Всего за ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 343 вражеских дрона. Помимо Самарской области атаке подверглись Брянская, Белгородская, Курская, Орловская, Воронежская, Тульская, Саратовская, Ростовская и Ульяновская области. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что один дрон был сбит над Николаевским районом.
Кроме того, прошлой ночью беспилотники были уничтожены над Московским регионом, Ставропольским и Краснодарским краями, республиками Татарстан, Башкортостан и Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
В среду Самарская область подверглась самой массированной атаке БПЛА с начала СВО. Над регионом сбили 145 беспилотников.
Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Главное о самой массированной атаке БПЛА на Самарскую область: жертва и разрушения»